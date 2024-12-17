Мэр Екатеринбурга пообещал заменить половину гнилых троллейбусов

Троллейбусный парк Екатеринбурга обновится наполовину
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До конца 2024 года должны заменить 50 троллейбусов
До конца 2024 года должны заменить 50 троллейбусов Фото:

В Екатеринбурге до конца года должны обновить половину троллейбусного парка с поставкой 50 новых машин «Синарой». Сейчас средний возраст троллейбусов составляет 30 лет, сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии.

«У нас в парке чуть более 200 троллейбусов. Получив новые 100 машин, мы обновим его почти наполовину. Я недавно был в депо в Орджоникидзевском районе — услышал, что пробег некоторых составляет 500 тысяч километров. Такого быть не должно», — сказал он, заверив, что сейчас «настала очередь» трамвайного парка, однако троллейбусы тоже продолжат менять.

В 2023-м для Екатеринбурга купили 50 троллейбусов производства «Белкоммунмаш». В следующем году должны поставить 50 новых трамваев, средний возраст 400 вагонов — 40 лет.

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В Екатеринбурге до конца года должны обновить половину троллейбусного парка с поставкой 50 новых машин «Синарой». Сейчас средний возраст троллейбусов составляет 30 лет, сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии. «У нас в парке чуть более 200 троллейбусов. Получив новые 100 машин, мы обновим его почти наполовину. Я недавно был в депо в Орджоникидзевском районе — услышал, что пробег некоторых составляет 500 тысяч километров. Такого быть не должно», — сказал он, заверив, что сейчас «настала очередь» трамвайного парка, однако троллейбусы тоже продолжат менять. В 2023-м для Екатеринбурга купили 50 троллейбусов производства «Белкоммунмаш». В следующем году должны поставить 50 новых трамваев, средний возраст 400 вагонов — 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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