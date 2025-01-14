14 января 2025

Сын пропавшего в Индии челябинца выступил по местному ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Ровейн призвал через ТВ жителей Гоа сообщить сведения о пропавшем отце
Артем Ровейн призвал через ТВ жителей Гоа сообщить сведения о пропавшем отце Фото:

Сын пропавшего в Индии жителя Челябинска Ивана Ровейна, Артем, обратился к очевидцам на местном телеканале. Как Ровейн-младший рассказал URA.RU, сведения о якобы замеченном жителями в кафе его отце не подтвердились.

«Мы супругой обратились к журналистам местного телеканала на Гоа. Дали информацию, но обратной связи пока не получили», — сообщил URA.RU Ровейн.

Семья пропавшего бизнесмена ведет сбор информации, но конкретной информации получить так и не удалось. Срок визы заканчивается 27 января. Семья пока не решила, что предпримет в дальнейшем.

В поисках задействованы генконсульство России в Мумбаи, полиция и российская диаспора. Обращение от родственников пропавшего челябинца к дипломатам поступило 10 декабря. Его сын с женой прибыли на Гоа в конце месяца. Проверка информации о Ровейне в медицинских учреждениях показала, что он там его нет.

Ровейн в компании друзей отдыхал на Гоа с 1 декабря. Спустя почти неделю, 6 декабря, мужчина неожиданно покинул гостиничный номер, оставив в отеле телефон и документы. С тех пор о нем ничего не известно.

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Сын пропавшего в Индии жителя Челябинска Ивана Ровейна, Артем, обратился к очевидцам на местном телеканале. Как Ровейн-младший рассказал URA.RU, сведения о якобы замеченном жителями в кафе его отце не подтвердились. «Мы супругой обратились к журналистам местного телеканала на Гоа. Дали информацию, но обратной связи пока не получили», — сообщил URA.RU Ровейн. Семья пропавшего бизнесмена ведет сбор информации, но конкретной информации получить так и не удалось. Срок визы заканчивается 27 января. Семья пока не решила, что предпримет в дальнейшем. В поисках задействованы генконсульство России в Мумбаи, полиция и российская диаспора. Обращение от родственников пропавшего челябинца к дипломатам поступило 10 декабря. Его сын с женой прибыли на Гоа в конце месяца. Проверка информации о Ровейне в медицинских учреждениях показала, что он там его нет. Ровейн в компании друзей отдыхал на Гоа с 1 декабря. Спустя почти неделю, 6 декабря, мужчина неожиданно покинул гостиничный номер, оставив в отеле телефон и документы. С тех пор о нем ничего не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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