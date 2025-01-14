14 января 2025

Популярный фестиваль съезжает из центра Екатеринбурга на окраину

Фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет у «Радуги Парк» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На световые инсталяции можно будет посмотреть только два дня
На световые инсталяции можно будет посмотреть только два дня Фото:

В Екатеринбурге тринадцатый по счету фестиваль светового искусства «Не темно» вновь сменил площадку. В этом году более 25 арт-объектов расположатся в природном парке и на паркинге ТРЦ «Радуга Парк», рассказали URA.RU организаторы.

«Проводить световой фестиваль в мегаполисе становится все сложнее. Ночью в городе светло: освещаются улицы, горят витрины, Екатеринбург не спит. Мы проводили фестивали в  парке Маяковского, Харитоновском парке, на Уктусе — это был классный опыт, но нам хочется открывать для себя, для горожан и для художников новые локации, в том числе за пределами исторического центра города. Мы очень рады новой площадке», — поделился исполнительный директор фестиваля Антон Борисенко. Кроме этого, команда энтузиастов нашла партнеров, которые помогут в организации мероприятия.

В новом сезоне световые инсталляции посвятят звездам. Ограничивать художников не стали, поэтому они представят свое видение темы: это могут быть как ассоциации, связанные с космосом, астрологией, шоу-бизнесом или системой оценки серверов. Среди участников будут местные деятели искусств, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска.

Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля. Посмотреть на работы можно с 18:00 до 23:00 бесплатно. 

В прошлом году на фестивале были инсталяции, посвященные Азии и историческому наследию Екатеринбурга. Организаторы даже планировали привезти азиатских художников, но сделать это не удалось из-за нехватки финансирования.

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В Екатеринбурге тринадцатый по счету фестиваль светового искусства «Не темно» вновь сменил площадку. В этом году более 25 арт-объектов расположатся в природном парке и на паркинге ТРЦ «Радуга Парк», рассказали URA.RU организаторы. «Проводить световой фестиваль в мегаполисе становится все сложнее. Ночью в городе светло: освещаются улицы, горят витрины, Екатеринбург не спит. Мы проводили фестивали в  парке Маяковского, Харитоновском парке, на Уктусе — это был классный опыт, но нам хочется открывать для себя, для горожан и для художников новые локации, в том числе за пределами исторического центра города. Мы очень рады новой площадке», — поделился исполнительный директор фестиваля Антон Борисенко. Кроме этого, команда энтузиастов нашла партнеров, которые помогут в организации мероприятия. В новом сезоне световые инсталляции посвятят звездам. Ограничивать художников не стали, поэтому они представят свое видение темы: это могут быть как ассоциации, связанные с космосом, астрологией, шоу-бизнесом или системой оценки серверов. Среди участников будут местные деятели искусств, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска. Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля. Посмотреть на работы можно с 18:00 до 23:00 бесплатно.  В прошлом году на фестивале были инсталяции, посвященные Азии и историческому наследию Екатеринбурга. Организаторы даже планировали привезти азиатских художников, но сделать это не удалось из-за нехватки финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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