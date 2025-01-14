Популярный фестиваль съезжает из центра Екатеринбурга на окраину

В Екатеринбурге тринадцатый по счету фестиваль светового искусства «Не темно» вновь сменил площадку. В этом году более 25 арт-объектов расположатся в природном парке и на паркинге ТРЦ «Радуга Парк», рассказали URA.RU организаторы.
«Проводить световой фестиваль в мегаполисе становится все сложнее. Ночью в городе светло: освещаются улицы, горят витрины, Екатеринбург не спит. Мы проводили фестивали в парке Маяковского, Харитоновском парке, на Уктусе — это был классный опыт, но нам хочется открывать для себя, для горожан и для художников новые локации, в том числе за пределами исторического центра города. Мы очень рады новой площадке», — поделился исполнительный директор фестиваля Антон Борисенко. Кроме этого, команда энтузиастов нашла партнеров, которые помогут в организации мероприятия.
В новом сезоне световые инсталляции посвятят звездам. Ограничивать художников не стали, поэтому они представят свое видение темы: это могут быть как ассоциации, связанные с космосом, астрологией, шоу-бизнесом или системой оценки серверов. Среди участников будут местные деятели искусств, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска.
Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля. Посмотреть на работы можно с 18:00 до 23:00 бесплатно.
В прошлом году на фестивале были инсталяции, посвященные Азии и историческому наследию Екатеринбурга. Организаторы даже планировали привезти азиатских художников, но сделать это не удалось из-за нехватки финансирования.
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