Байден уезжает из Белого дома с секретными документами

Грузовики, подъехавшие к Белому дому для отъезда действующего президента США Джо Байдена, увозят также секретные документы американского главы. Об этом сообщают американские СМИ.
«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе», — отмечает Associated Press. Там добавили, что администрация действующего президента собирается предоставить протокол проверки того, какие секретные документы будут увезены, однако этот протокол будет отредактированным и «безопасным». При этом в материале подчеркивается, что Байден может увезти с собой материалы, которые было бы необходимо отправить в Национальное управление архивов и документации США.
Байден официально покинет Белый дом 20 января, когда в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп. Тогда прошлый и будущий главы Штатов пожмут друг другу руки, что будет означать мирную передачу власти.
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