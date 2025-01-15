Байден уезжает из Белого дома с секретными документами

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Байден собирается увезти из Белого дома секретные документы, которые следовало бы отправить в архивы
Байден собирается увезти из Белого дома секретные документы, которые следовало бы отправить в архивы Фото:

Грузовики, подъехавшие к Белому дому для отъезда действующего президента США Джо Байдена, увозят также секретные документы американского главы. Об этом сообщают американские СМИ.

«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе», — отмечает Associated Press. Там добавили, что администрация действующего президента собирается предоставить протокол проверки того, какие секретные документы будут увезены, однако этот протокол будет отредактированным и «безопасным». При этом в материале подчеркивается, что Байден может увезти с собой материалы, которые было бы необходимо отправить в Национальное управление архивов и документации США.

Байден официально покинет Белый дом 20 января, когда в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп. Тогда прошлый и будущий главы Штатов пожмут друг другу руки, что будет означать мирную передачу власти.

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Грузовики, подъехавшие к Белому дому для отъезда действующего президента США Джо Байдена, увозят также секретные документы американского главы. Об этом сообщают американские СМИ. «Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, поскольку он готовится уезжать оттуда на следующей неделе», — отмечает Associated Press. Там добавили, что администрация действующего президента собирается предоставить протокол проверки того, какие секретные документы будут увезены, однако этот протокол будет отредактированным и «безопасным». При этом в материале подчеркивается, что Байден может увезти с собой материалы, которые было бы необходимо отправить в Национальное управление архивов и документации США. Байден официально покинет Белый дом 20 января, когда в должность вступит избранный президент США Дональд Трамп. Тогда прошлый и будущий главы Штатов пожмут друг другу руки, что будет означать мирную передачу власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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