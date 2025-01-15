Загорелся нефтеперерабатывающий завод в Волгограде

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К пожару на НПС в Волгограде привела нештатная ситуация (архивное фото)
К пожару на НПС в Волгограде привела нештатная ситуация (архивное фото) Фото:

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» загорелся в Волгограде. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на специалистов и очевидцев.

«На заводе загорелась установка №?18 и два теплообменника», — передали в V1.ru слова специалистов. Отмечается, что завод «Лукойл» загорелся рано утром 15 января. Очевидцы сообщали, над заводом виден столб пламени и дыма. 

Погибших и пострадавших нет, отметили в издании. Пожар к настоящему моменту потушен.

В оперативных службах Волгограда заявили, что точные причины возгорания устанавливаются, однако они точно не вызваны внешним воздействием. Вероятно, пожар возник из-за нештатной ситуации, заключили в издании.

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Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» загорелся в Волгограде. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на специалистов и очевидцев. «На заводе загорелась установка №?18 и два теплообменника», — передали в V1.ru слова специалистов. Отмечается, что завод «Лукойл» загорелся рано утром 15 января. Очевидцы сообщали, над заводом виден столб пламени и дыма.  Погибших и пострадавших нет, отметили в издании. Пожар к настоящему моменту потушен. В оперативных службах Волгограда заявили, что точные причины возгорания устанавливаются, однако они точно не вызваны внешним воздействием. Вероятно, пожар возник из-за нештатной ситуации, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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