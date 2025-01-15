Загорелся нефтеперерабатывающий завод в Волгограде

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» загорелся в Волгограде. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на специалистов и очевидцев.
«На заводе загорелась установка №?18 и два теплообменника», — передали в V1.ru слова специалистов. Отмечается, что завод «Лукойл» загорелся рано утром 15 января. Очевидцы сообщали, над заводом виден столб пламени и дыма.
Погибших и пострадавших нет, отметили в издании. Пожар к настоящему моменту потушен.
В оперативных службах Волгограда заявили, что точные причины возгорания устанавливаются, однако они точно не вызваны внешним воздействием. Вероятно, пожар возник из-за нештатной ситуации, заключили в издании.
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