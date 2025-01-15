Зять богатого застройщика избежал наказания за избиение многодетного екатеринбуржца

Суд отказался наказать бизнесмена Сухановского за драку с екатеринбуржцем

15 января 2025 в 17:53 Размер текста - 17 +

Теперь все решится в апелляции Фото: Илья Московец © URA.RU Суд в Екатеринбурге отказался признать зятя главы екатеринбургской корпорации «Маяк» Владимира Конькова — Андрея Сухановского — виновным в избиении многодетного отца Эдуарда Курманова из-за ошибки полицейских. Те, по мнению судьи, неправильно составили протокол об административном правонарушении. Дело в отношении Сухановского приостановлено. Постановление суда имеется в распоряжении URA.RU. «Протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом 16 октября 2024 года в отсутствие Сухановского. Доказательств, свидетельствующих о вызове для составления протокола, в представленном материале — не имеется. Также нет доказательств, подтверждающих вручение или направление Сухановскому протокола об административном правонарушении. <…> Суд постановил прекратить производство по делу в отношении Сухановского в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в решении суда. Курманов подал жалобу на это постановление. Новость по теме В Екатеринбурге зять богатого застройщика требует полмиллиона с многодетного отца. Видео Драка произошла 17 апреля 2024-го. Сухановский хотел заехать на тротуар на Infiniti, но ему якобы мешал Nissan Курманова. Бизнесмен, по словам Эдуарда, начал словесную перепалку из машины, а потом выбежал и ударил Курманова в авто. Последний, опасаясь за свою жизнь, брызнул перцовым баллончиком, но получил еще удар. Перепалка закончилась тем, что Курманов, обороняясь (он так считает), нанес удар наотмашь и сломал нос Сухановскому. Затем прохожие разняли драку. Оппоненты сняли побои и написали друг на друга заявления. Эдуард надеялся, что все решится быстро, но стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Сейчас он пытается привлечь Сухановского к ответственности за побои (тот подал иск о возмещении ущерба на 300 тысяч рублей). Комментариев от Андрея нет, он не отвечает на звонки URA.RU и не читает сообщения в мессенджере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Екатеринбурге отказался признать зятя главы екатеринбургской корпорации «Маяк» Владимира Конькова — Андрея Сухановского — виновным в избиении многодетного отца Эдуарда Курманова из-за ошибки полицейских. Те, по мнению судьи, неправильно составили протокол об административном правонарушении. Дело в отношении Сухановского приостановлено. Постановление суда имеется в распоряжении URA.RU. «Протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом 16 октября 2024 года в отсутствие Сухановского. Доказательств, свидетельствующих о вызове для составления протокола, в представленном материале — не имеется. Также нет доказательств, подтверждающих вручение или направление Сухановскому протокола об административном правонарушении. <…> Суд постановил прекратить производство по делу в отношении Сухановского в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в решении суда. Курманов подал жалобу на это постановление. Драка произошла 17 апреля 2024-го. Сухановский хотел заехать на тротуар на Infiniti, но ему якобы мешал Nissan Курманова. Бизнесмен, по словам Эдуарда, начал словесную перепалку из машины, а потом выбежал и ударил Курманова в авто. Последний, опасаясь за свою жизнь, брызнул перцовым баллончиком, но получил еще удар. Перепалка закончилась тем, что Курманов, обороняясь (он так считает), нанес удар наотмашь и сломал нос Сухановскому. Затем прохожие разняли драку. Оппоненты сняли побои и написали друг на друга заявления. Эдуард надеялся, что все решится быстро, но стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Сейчас он пытается привлечь Сухановского к ответственности за побои (тот подал иск о возмещении ущерба на 300 тысяч рублей). Комментариев от Андрея нет, он не отвечает на звонки URA.RU и не читает сообщения в мессенджере.