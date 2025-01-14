Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули в суд

15 января 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин находится на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело Уголовное дело о мошенничестве бывшего свердловского замминистра строительства Игоря Дубровина возвращено в суд. Скоро его начнут рассматривать по существу, сообщили URA.RU в Свердловском облсуде. «В октябре прошлого года Верх-Исетский суд вернул дело прокурору для устранения недостатков. Прокурор не согласился с этим и внес апелляционное представление, которое удовлетворено Свердловским облсудом. Дело возвращено в суд первой инстанции», — сказали в облсуде. Новость по теме Силовики предложили бывшему свердловскому замминистра сделку — сдать начальство Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). В кабинете и квартире чиновника провели обыски, а затем его перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств при исполнении заказа Минобороны РФ. Эпизод, легший в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управления заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту не имел. Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. По его словам, силовики якобы предлагали ему дать показания на членов правительства Забайкальского края. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело о мошенничестве бывшего свердловского замминистра строительства Игоря Дубровина возвращено в суд. Скоро его начнут рассматривать по существу, сообщили URA.RU в Свердловском облсуде. «В октябре прошлого года Верх-Исетский суд вернул дело прокурору для устранения недостатков. Прокурор не согласился с этим и внес апелляционное представление, которое удовлетворено Свердловским облсудом. Дело возвращено в суд первой инстанции», — сказали в облсуде. Дубровина задержали 14 декабря 2023-го в Забайкальском крае, где он занимал пост зампреда правительства (после этого был уволен). В кабинете и квартире чиновника провели обыски, а затем его перевезли в Екатеринбург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и поместили в СИЗО. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств при исполнении заказа Минобороны РФ. Эпизод, легший в основу уголовного дела, связан со строительством жилья для военных в середине 2010-х в Орске. Сам Дубровин подчеркивает: к моменту заключения контракта он уволился из управления заказчика капстроительства Минобороны, то есть отношения к проекту не имел. Сейчас Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. По его словам, силовики якобы предлагали ему дать показания на членов правительства Забайкальского края. Также он рассказал URA.RU о целом ряде претензий к правоохранителям, о которых решил проинформировать Генпрокуратуру и центральный аппарат МВД РФ. Параллельно он пытается доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.