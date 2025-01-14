Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. Об этом URA.RU рассказала руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева.
«Спрос на путевки в этом направлении значительно упал. Люди предпочитают дождаться, когда ситуация нормализуется», — сообщила собеседница.
Турагент пояснила, что югорчане крайне редко покупают туры в города Краснодарского края — особенно сейчас, а предпочитают планировать свой отдых самостоятельно. При этом путевки в Крым пользуются популярностью среди жителей. «Ни один человек не отменил свою поездку в Крым, не смотря на произошедшую ситуацию», — уточнила Соловьева.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность туры в Катар, который является один из самых богатейших государств в мире. По словам турагента Марианны Кульченко, югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!