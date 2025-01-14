14 января 2025

Жители ХМАО отказываются от отдыха в Краснодарском крае из-за разлива мазута в Черном море

Жители Югры отказались от отдыха на Черном море из-за экологической катастрофы
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на отдых в Сочи и Анапе значительно упал
Спрос на отдых в Сочи и Анапе значительно упал Фото:

Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. Об этом URA.RU рассказала руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева.

«Спрос на путевки в этом направлении значительно упал. Люди предпочитают дождаться, когда ситуация нормализуется», — сообщила собеседница.

Турагент пояснила, что югорчане крайне редко покупают туры в города Краснодарского края — особенно сейчас, а предпочитают планировать свой отдых самостоятельно. При этом путевки в Крым пользуются популярностью среди жителей. «Ни один человек не отменил свою поездку в Крым, не смотря на произошедшую ситуацию», — уточнила Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность туры в Катар, который является один из самых богатейших государств в мире. По словам турагента Марианны Кульченко, югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.

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Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. Об этом URA.RU рассказала руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева. «Спрос на путевки в этом направлении значительно упал. Люди предпочитают дождаться, когда ситуация нормализуется», — сообщила собеседница. Турагент пояснила, что югорчане крайне редко покупают туры в города Краснодарского края — особенно сейчас, а предпочитают планировать свой отдых самостоятельно. При этом путевки в Крым пользуются популярностью среди жителей. «Ни один человек не отменил свою поездку в Крым, не смотря на произошедшую ситуацию», — уточнила Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность туры в Катар, который является один из самых богатейших государств в мире. По словам турагента Марианны Кульченко, югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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