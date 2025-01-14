Жога познакомился с новым главой уральских казаков и его предшественником. Фото

Полпред Жога провел встречу с атаманом Оренбургского казачьего войска Цыгановым

15 января 2025 в 13:38 Размер текста - 17 +

Артем Жога обозначил задачи по социализации ветеранов СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с недавно избранным атаманом Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии) Игорем Цыгановым и его предшественником Владимиром Романовым, обозначив задачи по социализации ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Это важнейший кадровый резерв нашей страны [ветераны СВО]. Прошу активно включиться в эту работу, наладить контакт с фондом „Защитники Отечества“, другими организациями. К вам будут возвращаться добровольцы с фронта, обращаться ветераны. Важно включать их в свои ряды, использовать их энергию, патриотизм для развития организации и, конечно, помогать всем, кому нужна помощь», — обратился Жога к Цыганову. Полпред отметил вклад Оренбургского казачества в поддержку спецоперации: с 2022 года на передовой побывали более восьми тысяч уральских казаков. На встрече также обсудили привлечение казаков к ликвидации природных чрезвычайных ситуаций и подготовке операторов БПЛА. Игорь Цыганов занял должность атамана Оренбургского казачьего войска в конце 2024-го. Его предшественник на посту — экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов был атаманом с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне. Фото: пресс-служба полпредства в УрФО Фото: пресс-служба полпредства в УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с недавно избранным атаманом Оренбургского казачьего войска (действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Башкирии) Игорем Цыгановым и его предшественником Владимиром Романовым, обозначив задачи по социализации ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Это важнейший кадровый резерв нашей страны [ветераны СВО]. Прошу активно включиться в эту работу, наладить контакт с фондом „Защитники Отечества“, другими организациями. К вам будут возвращаться добровольцы с фронта, обращаться ветераны. Важно включать их в свои ряды, использовать их энергию, патриотизм для развития организации и, конечно, помогать всем, кому нужна помощь», — обратился Жога к Цыганову. Полпред отметил вклад Оренбургского казачества в поддержку спецоперации: с 2022 года на передовой побывали более восьми тысяч уральских казаков. На встрече также обсудили привлечение казаков к ликвидации природных чрезвычайных ситуаций и подготовке операторов БПЛА. Игорь Цыганов занял должность атамана Оренбургского казачьего войска в конце 2024-го. Его предшественник на посту — экс-командующий Уральским округом внутренних войск МВД России Владимир Романов был атаманом с 2010 года. Генерал среди прочего известен тем, что принимал участие в боевых действиях в Чечне.