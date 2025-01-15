Челябинский майор спецназа Барбашин стал заместителем Текслера по партии

Майор спецназа в отставке Артем Барбашин стал заместителем секретаря челябинского реготделения «Единой России» Алексея Текслера. Как сообщает корреспондент URA.RU, за соответствующее решение проголосовал президиум политсовета реготделения 15 января.
«Заместитель секретаря — Барбашин Артем Дмитриевич, руководитель благотворительного фонда „Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций“. Также Барбашин — председатель регионального совета первичных отделений, член федерального совета секретарей первичных отделений партии», — говорится в решении президиума регионального политсовета.
Кроме того, статус заместителя секретаря реготделения получил руководитель регионального исполкома партии Виталий Маслов. Замом секретаря по проектной деятельности стал председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков, замом по работе с депутатами и депутатскими объединениями — первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев.
Сохранили свои посты заместителей секретаря спикер заксобрания области Олег Гербер, вице-губернатор Станислав Мошаров и советник губернатора Владимир Мякуш. Также осталась заместителем секретаря руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Марина Поддубная.
Барбашину 34 года. В сентябре прошлого года ветеран СВО Барбашин выиграл выборы в гордуму Челябинска. На первом заседании думы Барбашина назначили главой постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.
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