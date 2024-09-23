Депутаты Челябинска распределили ключевые посты в обновленной гордуме

24 сентября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Все ключевые посты в новой горудме Челябинска достались «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Такое решение приняли на первом после выборов заседании 24 сентября депутаты, передает корреспондент URA.RU. Сначала проголосовали за спикера думы — им избран экс-депутат областного парламента Сергей Буяков. Двумя вице-спикерами стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Далее списком голосовали за глав постоянных комиссий думы, итог выглядит так: комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу — Иван Горнов;

комиссия по городскому хозяйству и градостроительству — Олег Толмачев;

комиссия по социальной политике — Антон Рыжий;

комиссия по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству — Владимир Бодров;

комиссия по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту — Артем Барбашин. Таким образом, все ключевые должности в думе получили единороссы. Парируя возможное недовольство, спикер сообщил, что в дальнейшем депутаты могут быть перераспределены по комиссиям. Сейчас в повестке дня остается вопрос о досрочной отставке мэра Натальи Котовой, которая переходит на работу в Совет Федерации. Также депутатам предстоит избрать ее временного преемника, в которые прочат вице-мэра Александра Астахова. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Такое решение приняли на первом после выборов заседании 24 сентября депутаты, передает корреспондент URA.RU. Сначала проголосовали за спикера думы — им избран экс-депутат областного парламента Сергей Буяков. Двумя вице-спикерами стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Далее списком голосовали за глав постоянных комиссий думы, итог выглядит так: Таким образом, все ключевые должности в думе получили единороссы. Парируя возможное недовольство, спикер сообщил, что в дальнейшем депутаты могут быть перераспределены по комиссиям. Сейчас в повестке дня остается вопрос о досрочной отставке мэра Натальи Котовой, которая переходит на работу в Совет Федерации. Также депутатам предстоит избрать ее временного преемника, в которые прочат вице-мэра Александра Астахова. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».