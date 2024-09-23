23 сентября 2024

Депутаты Челябинска распределили ключевые посты в обновленной гордуме

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Гордума. Челябинск
Все ключевые посты в новой горудме Челябинска достались «Единой России» Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Такое решение приняли на первом после выборов заседании 24 сентября депутаты, передает корреспондент URA.RU.

Сначала проголосовали за спикера думы — им избран экс-депутат областного парламента Сергей Буяков. Двумя вице-спикерами стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Далее списком голосовали за глав постоянных комиссий думы, итог выглядит так:

  • комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу — Иван Горнов;
  • комиссия по городскому хозяйству и градостроительству — Олег Толмачев;
  • комиссия по социальной политике — Антон Рыжий;
  • комиссия по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству — Владимир Бодров;
  • комиссия по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту — Артем Барбашин.

Таким образом, все ключевые должности в думе получили единороссы. Парируя возможное недовольство, спикер сообщил, что в дальнейшем депутаты могут быть перераспределены по комиссиям.

Сейчас в повестке дня остается вопрос о досрочной отставке мэра Натальи Котовой, которая переходит на работу в Совет Федерации. Также депутатам предстоит избрать ее временного преемника, в которые прочат вице-мэра Александра Астахова.

По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

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Представители «Единой России» получили должности спикера, вице-спикеров и глав постоянных комиссий после выборов в гордуму Челябинска. Такое решение приняли на первом после выборов заседании 24 сентября депутаты, передает корреспондент URA.RU. Сначала проголосовали за спикера думы — им избран экс-депутат областного парламента Сергей Буяков. Двумя вице-спикерами стали Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Далее списком голосовали за глав постоянных комиссий думы, итог выглядит так: Таким образом, все ключевые должности в думе получили единороссы. Парируя возможное недовольство, спикер сообщил, что в дальнейшем депутаты могут быть перераспределены по комиссиям. Сейчас в повестке дня остается вопрос о досрочной отставке мэра Натальи Котовой, которая переходит на работу в Совет Федерации. Также депутатам предстоит избрать ее временного преемника, в которые прочат вице-мэра Александра Астахова. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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