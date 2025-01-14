Полицейские разбираются в инциденте с ДТП и дракой в Перми

Драка с оружием на улице Академика Веденеева в Перми произошла после ДТП. В руках у участника потасовки оказалась пневматическая винтовка, сообщается в telegram-канале краевой полиции.
«14 января около 21:20 в полицию Орджоникидзевского района поступило сообщение о ДТП на улице Академика Веденеева. По предварительным данным, от улицы Лянгасова в сторону улицы Плановой двигался автомобиль Renault. Он не учел дорожные условия, у дома по улице Академика Веденеева, 92 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Иномарку отбросило на дорожный знак, но никто не пострадал. В отношении водителя Renault составили протокол», — говорится в сообщении.
В то же время поступила информация о драке между молодыми людьми. По словам местной жительницы, у одного из них в руках было ружье. Полицейские выяснили, что конфликт произошел после ДТП, а оружие являлось пневматической винтовкой. Участники потасовки заявления в полицию не подавали, сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что после ДТП на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. По словам очевидцев, затем началась драка.
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