14 января 2025

Полицейские разбираются в инциденте с ДТП и дракой в Перми

В пермской полиции проводят проверку после ДТП, переросшего в драку
© Служба новостей «URA.RU»
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У участника драки на улице Веденеева была пневматическая винтовка
У участника драки на улице Веденеева была пневматическая винтовка Фото:

Драка с оружием на улице Академика Веденеева в Перми произошла после ДТП. В руках у участника потасовки оказалась пневматическая винтовка, сообщается в telegram-канале краевой полиции.

«14 января около 21:20 в полицию Орджоникидзевского района поступило сообщение о ДТП на улице Академика Веденеева. По предварительным данным, от улицы Лянгасова в сторону улицы Плановой двигался автомобиль Renault. Он не учел дорожные условия, у дома по улице Академика Веденеева, 92 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Иномарку отбросило на дорожный знак, но никто не пострадал. В отношении водителя Renault составили протокол», — говорится в сообщении.

В то же время поступила информация о драке между молодыми людьми. По словам местной жительницы, у одного из них в руках было ружье. Полицейские выяснили, что конфликт произошел после ДТП, а оружие являлось пневматической винтовкой. Участники потасовки заявления в полицию не подавали, сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало, что после ДТП на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. По словам очевидцев, затем началась драка.

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Драка с оружием на улице Академика Веденеева в Перми произошла после ДТП. В руках у участника потасовки оказалась пневматическая винтовка, сообщается в telegram-канале краевой полиции. «14 января около 21:20 в полицию Орджоникидзевского района поступило сообщение о ДТП на улице Академика Веденеева. По предварительным данным, от улицы Лянгасова в сторону улицы Плановой двигался автомобиль Renault. Он не учел дорожные условия, у дома по улице Академика Веденеева, 92 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Иномарку отбросило на дорожный знак, но никто не пострадал. В отношении водителя Renault составили протокол», — говорится в сообщении. В то же время поступила информация о драке между молодыми людьми. По словам местной жительницы, у одного из них в руках было ружье. Полицейские выяснили, что конфликт произошел после ДТП, а оружие являлось пневматической винтовкой. Участники потасовки заявления в полицию не подавали, сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что после ДТП на улице Академика Веденеева мужчина с ружьем целился в человека. По словам очевидцев, затем началась драка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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