Завершено расследование по делу пермячки, спрятавшей тело сына в чемодане

Следователи закончили расследование уголовного дела Ирины Шатовой, которая призналась в том, что убила своего 9-летнего сына, после чего спрятала его в чемодан и оставила на мусорке. Материалы переданы в прокуратуру.
«Уголовное дело поступило в прокуратуру 15 января. Следователи собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы его можно было рассмотреть в суде», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пермское следственное управление СКР и прокуратуру. Отмечается, что в рамках расследования было допрошено более 47 свидетелей и проведено свыше 15 различных экспертиз.
Шатова созналась в том, что в ночь на 12 июля задушила собственного 9-летнего сына, после чего нанесла ему несколько ран ножом, а затем поместила тело ребенка в чемодан, с которым отправилась пешком по ночным улицам Перми в сторону набережной. Тело ребенка в чемодане она оставила на мусорке возле одного из домов по ул. Монастырской, после чего скрылась. Какое-то время ей удавалось прятаться на чердаке пермского отеля, но она была обнаружена и задержана оперативниками. Психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства женщина была вменяема и осознавала, что делает. Во время расследования Шатова находилась в СИЗО № 5 в Перми.
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