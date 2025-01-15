Вскоре Армения объявит о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и это угрожает навести беду на республику. Об этом заявил председатель партии «Родина» и экс-глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.
«Согласно законам жанра, в ближайшее время [премьер-министр] Никол Пашинян объявит о выходе Армении из ОДКБ», — сообщил Артур Ванецян, его слова передает грузинское издание 168.am. Он подчеркнул, что внешняя политика Пашиняна является авантюрой, которая угрожает навлечь бедствия на Армению.
Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило закон о вступлении в Евросоюз, пишет «Царьград». В феврале 2024 Пашинян заявил о заморозке членства в ОДКБ, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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