Ванецян: вскоре Пашинян объявит о выходе из ОДКБ

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Решение Пашиняна (на фото) о выходе из ОДКБ навлечет на Армению бедствия, считает Ванецян
Решение Пашиняна (на фото) о выходе из ОДКБ навлечет на Армению бедствия, считает Ванецян Фото:

Вскоре Армения объявит о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и это угрожает навести беду на республику. Об этом заявил председатель партии «Родина» и экс-глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

«Согласно законам жанра, в ближайшее время [премьер-министр] Никол Пашинян объявит о выходе Армении из ОДКБ», — сообщил Артур Ванецян, его слова передает грузинское издание 168.am. Он подчеркнул, что внешняя политика Пашиняна является авантюрой, которая угрожает навлечь бедствия на Армению.

Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило закон о вступлении в Евросоюз, пишет «Царьград». В феврале 2024 Пашинян заявил о заморозке членства в ОДКБ, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Вскоре Армения объявит о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и это угрожает навести беду на республику. Об этом заявил председатель партии «Родина» и экс-глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян. «Согласно законам жанра, в ближайшее время [премьер-министр] Никол Пашинян объявит о выходе Армении из ОДКБ», — сообщил Артур Ванецян, его слова передает грузинское издание 168.am. Он подчеркнул, что внешняя политика Пашиняна является авантюрой, которая угрожает навлечь бедствия на Армению. Ранее, 9 января, правительство Армении одобрило закон о вступлении в Евросоюз, пишет «Царьград». В феврале 2024 Пашинян заявил о заморозке членства в ОДКБ, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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