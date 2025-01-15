В Катав-Ивановске осудили бойца, который обокрал убитого крестного отца

В Катав-Ивановске (Челябинская область) осудили бойца Егора Куликова, обокравшего убитого сослуживца Кирилла Вдовина на СВО. Как URA.RU сообщила мать погибшего Анастасия Вдовина, кроме уголовного процесса, был заявлен гражданский иск.
«Куликов получил условный срок за мошенничество в крупном размере. Он воспользовался деньгами моего погибшего сына по своему усмотрению. Говорит, что увидел деньги и потерял голову», — сообщила URA.RU Вдовина.
В настоящий момент Куликов находится в Катав-Ивановске под подпиской о невыезде. Вину он признал, получив двухгодичный срок условно. В рамках гражданского иска родственники потребовали от мужчины расплатиться по долгам. Половину суммы в размере 250 тысяч рублей он отдал еще до вынесения приговора, вторую задерживает. На обращения матери не реагирует.
Куликов и Вдовин на родине вместе учились, еще больше сблизившись на фронте. В январе 2024 года Куликова на Донбассе крестили, причем крестным отцом стал его земляк. На следующий день Кирилла не стало. Сопровождать личные вещи военнослужащего отправили Куликова. Однако получив на руки банковскую карту погибшего бойца, документы и около 100 тысяч рублей, собранных сослуживцами на похороны, военный доставил лишь бумаги, а остальное имущество присвоил.
После похорон Куликов пропал, а мать погибшего заподозрила кражу. С банковской карты были сняты деньги, в соцсеть военнослужащий выходил с телефона погибшего.
Бывший боец пояснил URA.RU, что от долга не отказывается: выплатит, когда заработает. Трудовая деятельность для него заняла одно из ведущих мест в списке приоритетов на ближайшее время.
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