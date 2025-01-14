14 января 2025

Банный веник и ароматизатор: экологи ХМАО дали советы, что делать с елкой после Нового года

Природнадзор посоветовал жителям ХМАО сделать из елки ароматизатор или веник
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам предлагают сделать из елки банный веник или ароматизатор
Югорчанам предлагают сделать из елки банный веник или ароматизатор Фото:

Окружной природнадзор посоветовал жителям ХМАО выгодно избавиться от новогодних елок, превратив их в веник для бани или ароматизатор. Рекомендации ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте».

«Как использовать живую елку после Нового года? Сделать удобрение или мульчу; банный веник из еловых веток; натуральный ароматизатор», — советуют инспекторы Природнадзора. Югорчанам также предлагают принять ванну с еловым отваром.

Новогоднее дерево можно сдать и на переработку. Например, в Сургуте до 2 февраля работают три пункта, где елки превратят в щепу и отправят ее в местный ботанический сад и приюты для животных.

Между тем астрологи рекомендуют попрощаться с елкой в «правильные» даты. Ирина Березовская считает, что сворачивать гирлянды и убирать дерево 9, 14, 21 и 26 января. В эти дни якобы можно зарядиться позитивной энергией на год вперед.

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Окружной природнадзор посоветовал жителям ХМАО выгодно избавиться от новогодних елок, превратив их в веник для бани или ароматизатор. Рекомендации ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте». «Как использовать живую елку после Нового года? Сделать удобрение или мульчу; банный веник из еловых веток; натуральный ароматизатор», — советуют инспекторы Природнадзора. Югорчанам также предлагают принять ванну с еловым отваром. Новогоднее дерево можно сдать и на переработку. Например, в Сургуте до 2 февраля работают три пункта, где елки превратят в щепу и отправят ее в местный ботанический сад и приюты для животных. Между тем астрологи рекомендуют попрощаться с елкой в «правильные» даты. Ирина Березовская считает, что сворачивать гирлянды и убирать дерево 9, 14, 21 и 26 января. В эти дни якобы можно зарядиться позитивной энергией на год вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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