Банный веник и ароматизатор: экологи ХМАО дали советы, что делать с елкой после Нового года

Окружной природнадзор посоветовал жителям ХМАО выгодно избавиться от новогодних елок, превратив их в веник для бани или ароматизатор. Рекомендации ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте».
«Как использовать живую елку после Нового года? Сделать удобрение или мульчу; банный веник из еловых веток; натуральный ароматизатор», — советуют инспекторы Природнадзора. Югорчанам также предлагают принять ванну с еловым отваром.
Новогоднее дерево можно сдать и на переработку. Например, в Сургуте до 2 февраля работают три пункта, где елки превратят в щепу и отправят ее в местный ботанический сад и приюты для животных.
Между тем астрологи рекомендуют попрощаться с елкой в «правильные» даты. Ирина Березовская считает, что сворачивать гирлянды и убирать дерево 9, 14, 21 и 26 января. В эти дни якобы можно зарядиться позитивной энергией на год вперед.
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