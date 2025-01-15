В Кремле отреагировали на эксгумацию во Львове останков разведчика Кузнецова

Реальность на Украине такова, что там эксгумируют останки героев Великой Отечественной войны и прославляют нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о решении властей Львова перезахоронить останки более 200 советских воинов, в том числе легендарного разведчика Николая Кузнецова.
«Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, к сожалению, это реальность Украины. Это реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев войны и всячески прославляют нацистов и их прислужников», — заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что нет информации о том, возможно ли обменять останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова на пленных украинских военнослужащих. «Мне неизвестно, были ли на этот счет конкретные предложения и разговоры. Важно все-таки отдавать приоритет живым. И все, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой [из украинского плена]», — отметил Дмитрий Песков.
Власти Львова одобрили эксгумацию и перезахоронение останков советских солдат. Всего планируют вскрыть более 200 могил. Останки воинов будут перенесены с мемориального комплекса Холм Славы на Голосковское кладбище. Планируется также перенести могилу легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, погибшего на Западной Украине. Ранее родственники Кузнецова просили передать им останки, однако получили отказ.
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