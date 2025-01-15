В Перми разрешили строить межвузовский кампус в Камской долине

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Минимущество Пермского края выдало разрешение на строительство межвузовского кампуса
Минимущество Пермского края выдало разрешение на строительство межвузовского кампуса Фото:

В Перми выдали разрешение на строительство межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества.

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Проект получил положительное заключение госэкспертизы в конце декабря прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что проект получил положительное заключение госэкспертизы 28 декабря. На территории кампуса появятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти пять тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей.

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В Перми выдали разрешение на строительство межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества. «Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Проект получил положительное заключение госэкспертизы в конце декабря прошлого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что проект получил положительное заключение госэкспертизы 28 декабря. На территории кампуса появятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти пять тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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