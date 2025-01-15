В Перми разрешили строить межвузовский кампус в Камской долине

В Перми выдали разрешение на строительство межвузовского кампуса в микрорайоне Камская долина. Об этом сообщается на сайте краевого минимущества.
«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство межвузовского многофункционального кампуса в Перми. Проект получил положительное заключение госэкспертизы в конце декабря прошлого года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что проект получил положительное заключение госэкспертизы 28 декабря. На территории кампуса появятся пять гостиниц для студентов и преподавателей на почти пять тысяч мест, физкультурно-оздоровительный и учебный комплексы, конгресс-холл с пешеходной галереей.
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