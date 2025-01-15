Пермские власти опровергли слухи о смене названия улицы Курта Кобейна

В Пермском крае не будут менять название улицы Курта Кобейна
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Вопрос о переименовании улицы Курта Кобейна не рассматривается (архивное фото)
Вопрос о переименовании улицы Курта Кобейна не рассматривается (архивное фото) Фото:

В Добрянском округе Пермского края не будут менять название улицы Курта Кобейна. Как сообщил глава округа Дмитрий Антонов, этот вопрос не рассматривается.

«Вопрос о переименовании данной улицы администрацией не рассматривается», — пишет Properm.ru со ссылкой на главу Добрянского округа Дмитрия Антонова. Уточняется, что чиновники и не думали менять ее название.

Имя лидера группы Nirvana носит улица в урочище Зыковское Поле. Она получила свое название в 2018 году по инициативе местных жителей. Ранее появилась информация, что окружная администрация может переименовать улицу Курта Кобейна, если жители захотят. Якобы властям не нравится причина смерти знаменитого рок-музыканта.

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В Добрянском округе Пермского края не будут менять название улицы Курта Кобейна. Как сообщил глава округа Дмитрий Антонов, этот вопрос не рассматривается. «Вопрос о переименовании данной улицы администрацией не рассматривается», — пишет Properm.ru со ссылкой на главу Добрянского округа Дмитрия Антонова. Уточняется, что чиновники и не думали менять ее название. Имя лидера группы Nirvana носит улица в урочище Зыковское Поле. Она получила свое название в 2018 году по инициативе местных жителей. Ранее появилась информация, что окружная администрация может переименовать улицу Курта Кобейна, если жители захотят. Якобы властям не нравится причина смерти знаменитого рок-музыканта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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