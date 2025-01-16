«Уральские авиалинии» поставили точку в инциденте с онкобольной девочкой после новости URA.RU. Скрин

«Уральские авиалинии» выплатили ущерб онкобольной девочке из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиация, самолет
Авиакомпания провела тщательную проверку после инцидента (архивное фото) Фото:

После публикации на сайте URA.RU материала о том, что багаж онкобольной девочки из Екатеринбурга был поврежден, «Уральские авиалинии» решили ускорить процесс выплаты компенсации. Мама ребенка Кристина Новикова обратилась с запросом о выплате в размере пяти тысяч рублей, но авиакомпания решила пойти навстречу и выплатить семь тысяч рублей. Редакция располагает чеком, подтверждающим произведенную выплату.

«Авиакомпания с глубоким сочувствием отнеслась к ситуации, произошедшей с багажом юной пассажирки Виолетты, которая мужественно борется с тяжелой болезнью. Понимая, что даже незначительное повреждение багажа может вызывать сильные эмоции у ребенка в таком сложном периоде жизни, авиакомпания приняла решение ускорить процесс выплаты компенсации и увеличить ее сумму, превысив первоначальный запрос. „Уральские авиалинии“ желают Виолетте скорейшего выздоровления и долгосрочной ремиссии, чтобы она могла вернуться к полноценной жизни, полной ярких впечатлений и путешествий», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Мать девочки выразила свою благодарность за быстрое решение возникшей проблемы. «Мы с дочерью были приятно удивлены скоростью, с которой авиакомпания 'Уральские авиалинии' отреагировала на наш случай. Несмотря на то, что сейчас моя дочь находится в больнице, где ей проводят курс интенсивной химиотерапии, и обычно в эти дни она чувствует себя подавленной, новость очень ее обрадовала. Для меня, как для матери, нет ничего лучше, чем видеть улыбку на лице моего ребенка», — поделилась Новикова в беседе с URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После публикации на сайте URA.RU материала о том, что багаж онкобольной девочки из Екатеринбурга был поврежден, «Уральские авиалинии» решили ускорить процесс выплаты компенсации. Мама ребенка Кристина Новикова обратилась с запросом о выплате в размере пяти тысяч рублей, но авиакомпания решила пойти навстречу и выплатить семь тысяч рублей. Редакция располагает чеком, подтверждающим произведенную выплату. «Авиакомпания с глубоким сочувствием отнеслась к ситуации, произошедшей с багажом юной пассажирки Виолетты, которая мужественно борется с тяжелой болезнью. Понимая, что даже незначительное повреждение багажа может вызывать сильные эмоции у ребенка в таком сложном периоде жизни, авиакомпания приняла решение ускорить процесс выплаты компенсации и увеличить ее сумму, превысив первоначальный запрос. „Уральские авиалинии“ желают Виолетте скорейшего выздоровления и долгосрочной ремиссии, чтобы она могла вернуться к полноценной жизни, полной ярких впечатлений и путешествий», — отметили в пресс-службе перевозчика. Мать девочки выразила свою благодарность за быстрое решение возникшей проблемы. «Мы с дочерью были приятно удивлены скоростью, с которой авиакомпания 'Уральские авиалинии' отреагировала на наш случай. Несмотря на то, что сейчас моя дочь находится в больнице, где ей проводят курс интенсивной химиотерапии, и обычно в эти дни она чувствует себя подавленной, новость очень ее обрадовала. Для меня, как для матери, нет ничего лучше, чем видеть улыбку на лице моего ребенка», — поделилась Новикова в беседе с URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...