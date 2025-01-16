«Уральские авиалинии» поставили точку в инциденте с онкобольной девочкой после новости URA.RU. Скрин

«Уральские авиалинии» выплатили ущерб онкобольной девочке из Екатеринбурга

16 января 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Авиакомпания провела тщательную проверку после инцидента (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После публикации на сайте URA.RU материала о том, что багаж онкобольной девочки из Екатеринбурга был поврежден, «Уральские авиалинии» решили ускорить процесс выплаты компенсации. Мама ребенка Кристина Новикова обратилась с запросом о выплате в размере пяти тысяч рублей, но авиакомпания решила пойти навстречу и выплатить семь тысяч рублей. Редакция располагает чеком, подтверждающим произведенную выплату. «Авиакомпания с глубоким сочувствием отнеслась к ситуации, произошедшей с багажом юной пассажирки Виолетты, которая мужественно борется с тяжелой болезнью. Понимая, что даже незначительное повреждение багажа может вызывать сильные эмоции у ребенка в таком сложном периоде жизни, авиакомпания приняла решение ускорить процесс выплаты компенсации и увеличить ее сумму, превысив первоначальный запрос. „Уральские авиалинии“ желают Виолетте скорейшего выздоровления и долгосрочной ремиссии, чтобы она могла вернуться к полноценной жизни, полной ярких впечатлений и путешествий», — отметили в пресс-службе перевозчика. Мать девочки выразила свою благодарность за быстрое решение возникшей проблемы. «Мы с дочерью были приятно удивлены скоростью, с которой авиакомпания 'Уральские авиалинии' отреагировала на наш случай. Несмотря на то, что сейчас моя дочь находится в больнице, где ей проводят курс интенсивной химиотерапии, и обычно в эти дни она чувствует себя подавленной, новость очень ее обрадовала. Для меня, как для матери, нет ничего лучше, чем видеть улыбку на лице моего ребенка», — поделилась Новикова в беседе с URA.RU. Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU материала о том, что багаж онкобольной девочки из Екатеринбурга был поврежден, «Уральские авиалинии» решили ускорить процесс выплаты компенсации. Мама ребенка Кристина Новикова обратилась с запросом о выплате в размере пяти тысяч рублей, но авиакомпания решила пойти навстречу и выплатить семь тысяч рублей. Редакция располагает чеком, подтверждающим произведенную выплату. «Авиакомпания с глубоким сочувствием отнеслась к ситуации, произошедшей с багажом юной пассажирки Виолетты, которая мужественно борется с тяжелой болезнью. Понимая, что даже незначительное повреждение багажа может вызывать сильные эмоции у ребенка в таком сложном периоде жизни, авиакомпания приняла решение ускорить процесс выплаты компенсации и увеличить ее сумму, превысив первоначальный запрос. „Уральские авиалинии“ желают Виолетте скорейшего выздоровления и долгосрочной ремиссии, чтобы она могла вернуться к полноценной жизни, полной ярких впечатлений и путешествий», — отметили в пресс-службе перевозчика. Мать девочки выразила свою благодарность за быстрое решение возникшей проблемы. «Мы с дочерью были приятно удивлены скоростью, с которой авиакомпания 'Уральские авиалинии' отреагировала на наш случай. Несмотря на то, что сейчас моя дочь находится в больнице, где ей проводят курс интенсивной химиотерапии, и обычно в эти дни она чувствует себя подавленной, новость очень ее обрадовала. Для меня, как для матери, нет ничего лучше, чем видеть улыбку на лице моего ребенка», — поделилась Новикова в беседе с URA.RU.