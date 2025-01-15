Стала известна сумма ущерба от ограбления дома магнитогорского хоккеиста Малкина

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Хоккеисту Евгению Малкину пришлось попрощаться со своими перстнями
Хоккеисту Евгению Малкину пришлось попрощаться со своими перстнями Фото:

Сумма ущерба от ограбления дома уроженца Магнитогорска (Челябинская область), хоккеиста команды «Питтсбург Пинвинз» Евгения Малкина в США может превысить 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей). Об этом сообщают СМИ.

«Ущерб от ограбления дома Малкина в США может превысить 100 тысяч долларов. Из его особняка вынесли три чемпионских перстня. По версии полицейских, причастна банда воров, которые целенаправленно грабят знаменитых американских спортсменов», — сообщил telegram-канал Shot.

Воры проникли в дом Малкина через заднюю дверь, отключив камеры и сигнализацию. Из дома им удалось вынести три перстня кубка Стэнли, который он выиграл в 2009, 2016 и 2017 годах.

В этом коттедже Малкин живет уже более 10 лет. Тут также останавливаются его родители и сын Никита, когда приезжают в Питтсбург. У Евгения также есть дом на острове Фишер во Флориде, где Никита и его мать, Анна Кастерова, проводят большую часть времени во время сезона НХЛ. У родителей Малкина также есть дом на этом острове.

Малкину 38 лет. Он — уроженец Магнитогорска. За «Пингвинов» он выступает с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Помимо того, что Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, он двукратный чемпионом мира и участник трех Олимпийских игр. В ноябре Малкину на церемонии, посвященной достижению им планки в 500 забитых шайб в НХЛ, подарили золотую клюшку.

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Сумма ущерба от ограбления дома уроженца Магнитогорска (Челябинская область), хоккеиста команды «Питтсбург Пинвинз» Евгения Малкина в США может превысить 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей). Об этом сообщают СМИ. «Ущерб от ограбления дома Малкина в США может превысить 100 тысяч долларов. Из его особняка вынесли три чемпионских перстня. По версии полицейских, причастна банда воров, которые целенаправленно грабят знаменитых американских спортсменов», — сообщил telegram-канал Shot. Воры проникли в дом Малкина через заднюю дверь, отключив камеры и сигнализацию. Из дома им удалось вынести три перстня кубка Стэнли, который он выиграл в 2009, 2016 и 2017 годах. В этом коттедже Малкин живет уже более 10 лет. Тут также останавливаются его родители и сын Никита, когда приезжают в Питтсбург. У Евгения также есть дом на острове Фишер во Флориде, где Никита и его мать, Анна Кастерова, проводят большую часть времени во время сезона НХЛ. У родителей Малкина также есть дом на этом острове. Малкину 38 лет. Он — уроженец Магнитогорска. За «Пингвинов» он выступает с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Помимо того, что Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, он двукратный чемпионом мира и участник трех Олимпийских игр. В ноябре Малкину на церемонии, посвященной достижению им планки в 500 забитых шайб в НХЛ, подарили золотую клюшку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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