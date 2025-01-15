У магнитогорского хоккеиста Малкина украли чемпионские перстни НХЛ

Из дома трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина из Магнитогорска (Челябинская область) грабители украли чемпионские перстни и другие ценности. Об этом 15 января сообщают СМИ.
«В дом Евгения Малкина вломились неизвестные. Они взломали заднюю дверь и беспрепятственно проникли внутрь из-за сломанной сигнализации. Воры скрылись с различными предметами, среди них три перстня Кубка Стэнли Малкина», — сообщает telegram-канал Shot.
Во время взлома грабители вскрыли сейф и вынесли ценности. Точная сумма ущерба не называется. Сообщается, что инцидент произошел 11 января во время игры «Питтсбурга», за который играет Малкин, против «Оттавы Сенаторз».
Малкину 38 лет. Он — уроженец Магнитогорска. За «Пингвинов» он выступает с 2006 года. В этом клубе, за исключением периода локдауна, он провел всю карьеру. Является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, двукратным чемпионом мира и участником трех Олимпийских игр.
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