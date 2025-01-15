ВСУ потеряли десятки единиц американской техники за сутки

Российские военные за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и множество техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Также украинские военные потеряли четыре миномета и два артиллерийских оружия.
За все время боев в курском приграничье ВСУ понесли значительные потери. Так, российскими войсками было уничтожено 52 120 военнослужащих, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 305 танков, а также 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства. По данным российского оборонного ведомства, в регионе продолжаются операции по уничтожению бригад ВСУ.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Пресса» спецназа «Ахмат» в Курской области активно уничтожают военную технику и пехоту украинской армии. Замкомандира отделения с позывным Диор рассказал, что ВС РФ ведут круглосуточную разведку в небе и выявляют цели для уничтожения, передает 360.ru.
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