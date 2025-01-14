14 января 2025

Омбудсмен ХМАО помогла семье погибшего бойца СВО добиться выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Стребкова помогла семье погибшего бойца добиться положенных выплат
Наталья Стребкова помогла семье погибшего бойца добиться положенных выплат Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла семье погибшего бойца СВО получить выплаты недополученного денежного довольствия, а также выплату за награду. Об этом сообщается на сайте аппарата омбудсмена.

«В результате взаимодействия уполномоченного по правам человека в Югре, органов военной прокуратуры и Военного комиссариата Югры вопрос перерасчета пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, погибшего в зоне СВО, разрешился положительно, доплата к пенсии по потери кормильца за прошлый период была предоставлена», — сказано в сообщении. Также произведены выплаты недополученного денежного довольствия и единовременная выплата за награду — орден Мужества.

Ранее супруга погибшего бойца неоднократно обращалась в военный комиссариат Лангепаса (ХМАО). Однако решить вопрос предоставления полагающихся денежных выплат не удавалось.

Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО помогла защитить замерзающего пенсионера. Мужчине незаконно отключили электричество в доме.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла семье погибшего бойца СВО получить выплаты недополученного денежного довольствия, а также выплату за награду. Об этом сообщается на сайте аппарата омбудсмена. «В результате взаимодействия уполномоченного по правам человека в Югре, органов военной прокуратуры и Военного комиссариата Югры вопрос перерасчета пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, погибшего в зоне СВО, разрешился положительно, доплата к пенсии по потери кормильца за прошлый период была предоставлена», — сказано в сообщении. Также произведены выплаты недополученного денежного довольствия и единовременная выплата за награду — орден Мужества. Ранее супруга погибшего бойца неоднократно обращалась в военный комиссариат Лангепаса (ХМАО). Однако решить вопрос предоставления полагающихся денежных выплат не удавалось. Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО помогла защитить замерзающего пенсионера. Мужчине незаконно отключили электричество в доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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