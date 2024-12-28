Омбудсмен ХМАО помогла защитить замерзающего пенсионера

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за замерзающего пенсионера из Сургута, которому отключили в доме электричество. В аппарате омбудсмена URA.RU рассказали, что благодаря этому ему удалось выиграть суд у коммунальщиков.
«Суд обязал восстановить подачу электроэнергии в жилое помещение гражданина еще на начальном этапе рассмотрения данного спора, а также признал действия ресурсоснабжающей организации незаконными и взыскал в пользу гражданина сумму компенсации морального вреда», — сказано в сообщении. Стребкова объяснила, что компания «Газпром энергосбыт Тюмень» нарушила права пенсионера.
История началась с того, что коммунальщики установили пенсионеру «умный счетчик», который, по словам мужчины, неправильно насчитывал сумму за потраченную электроэнергию, в сравнении со старым прибором. Поэтому пенсионер оплачивал счета за коммунальную услугу по своему счетчику, который был исправен и не выведен из эксплуатации. При этом сургутянин неоднократно обращался в компанию для решения проблемы.
В итоге образовался долг за электроэнергию в размере 3 500 рублей. «Вместо того, чтобы разобраться в возникшей ситуации по поручению ресурсоснабжающей организации жилой дом заявителя был отключен от электроэнергии», — сообщили в аппарате омбудсмена.
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