ФСБ задержала замдиректоров Смоленской АЭС

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ФСБ задержала бывшего и действующего заместителей директора САЭС по делу о превышении должностных полномочий
ФСБ задержала бывшего и действующего заместителей директора САЭС по делу о превышении должностных полномочий Фото:

ФСБ задержала бывшего и нынешнего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской атомной электростанции (АЭС). На них заведено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями при использовании финансов, выделенных на реконструкцию. Об этом сообщили в УФСБ по Смоленской области.

«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы», — говорится в сообщении спецслужбы. Информацию передает РИА «Новости». 

После согласия на выполнение работ подчиненные подрядчика подготовили соответствующую документацию. Далее был подписан акт о приемке работ, что привело к незаконному перечислению свыше трех миллионов рублей на счета компании, несмотря на то, что фактически работы не были осуществлены.

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ФСБ задержала бывшего и нынешнего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской атомной электростанции (АЭС). На них заведено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями при использовании финансов, выделенных на реконструкцию. Об этом сообщили в УФСБ по Смоленской области. «С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы», — говорится в сообщении спецслужбы. Информацию передает РИА «Новости».  После согласия на выполнение работ подчиненные подрядчика подготовили соответствующую документацию. Далее был подписан акт о приемке работ, что привело к незаконному перечислению свыше трех миллионов рублей на счета компании, несмотря на то, что фактически работы не были осуществлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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