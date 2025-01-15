«На стройках поднялись коммерсы видные»: в Сеть утекло провокационное видео с главой Baden Family

Владелец Baden Family снялся в развлекательном клипе на фоне скандала

15 января 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

Клип снят в гангстерском стиле Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов стал героем развлекательного клипа, в котором усмотрели провокацию на фоне срыва важного туристического проекта. При этом сам бизнесмен пояснил URA.RU, что никакой ироничной подоплеки в видео нет, снимали его для дружеского пользования еще в сентябре 2024-го. Ролик, который оказался в распоряжении URA.RU, снят в гангстерском стиле Америки 20-30-х годов. Действие происходит в дорогом ресторане, как поется в песне: «Вокруг все в бархате, ты вся шикарная, повсюду публика, слегка вульгарная». Главный герой, как рассказал корреспонденту осведомленный источник, партнер Кононова, владелец компании, которая строит домики-палатки в Реже по федеральному гранту. Также в клипе принимают участие и другие сотрудники и партнеры Baden Family. Евгений Кононов в клипе появился на несколько секунд Скрин клипа На строчках «все расфуфырены, пальцы растопырены, на стройках поднялись, коммерсы видные» в кадре появляется и сам Кононов. Он курит кальян в окружении красивых дам. Также в песне звучат слова: «Вам я уполномоченный заявить, моя мадам: я со сборных домиков пульнуть успел на лям [долларов]». В них усмотрели отсылку к скандалу с участием ДРТ и компаний, аффилированных с Baden Family. В 2023 году несколько из них получили федеральный грант на строительство домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, но в срок реализовать проект не успели. Распределял средства субсидии департамент развития туризма Эльмиры Тукановой. В итоге регион должен был вернуть 217,3 млн рублей в федеральный бюджет, рассказывал в ноябре осведомленный источник URA.RU. «Вернули только часть. В конкурсе участвовали три компании, аффилированные с „Баденом“, делавшие три проекта. По одному деньги вернули, по двум другим попросили срок до конца января — обещают достроить», — поделился он обновленной информацией. Герои клипа живут красивой жизнью Скрин клипа В ролике также показаны коррумпированные стражи порядка, уже в форме российской полиции. «На подносе вискаря нам выносит мальчик, под столом оставил я черный чемоданчик. Бабок-чемоданчик, бархатный диванчик, будет вам веселье, будет вам нежданчик». Заканчивается видео штурмом ОМОНа, все участники вечеринки отправляются в тюрьму. «Секунда, и лежат лицом в потертый пол. Достопочтенные, слышь! Это произвол! Ну, а вы запомните наши физиономии, на косметологах мы не экономили», — завершается песня. Евгений Кононов, комментируя происходящее на видео, заявил: «Это был день рождения близкого человека. Друзья попросили поучаствовать в юмористическом поздравлении, записали дружеский ролик исключительно для семейного пользования и друзей. Причем, в начале видео был слайд о том, что данное видео носит исключительно развлекательный характер. Содержит авторский материал, не имеющий цель задеть/обидеть/оскорбить чьи-либо чувства. Авторы не призывают к каким-либо действиям и ничего не утверждают. Видеоролик создан исключительно в юмористических целях. Любая иная трактовка будет неверной». Собеседники агентства считают, что ролик может стать основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). При этом, как пояснили юристы, кроме нецензурной брани в видео ничего плохого нет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД с просьбой дать оценку видео, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов стал героем развлекательного клипа, в котором усмотрели провокацию на фоне срыва важного туристического проекта. При этом сам бизнесмен пояснил URA.RU, что никакой ироничной подоплеки в видео нет, снимали его для дружеского пользования еще в сентябре 2024-го. Ролик, который оказался в распоряжении URA.RU, снят в гангстерском стиле Америки 20-30-х годов. Действие происходит в дорогом ресторане, как поется в песне: «Вокруг все в бархате, ты вся шикарная, повсюду публика, слегка вульгарная». Главный герой, как рассказал корреспонденту осведомленный источник, партнер Кононова, владелец компании, которая строит домики-палатки в Реже по федеральному гранту. Также в клипе принимают участие и другие сотрудники и партнеры Baden Family. На строчках «все расфуфырены, пальцы растопырены, на стройках поднялись, коммерсы видные» в кадре появляется и сам Кононов. Он курит кальян в окружении красивых дам. Также в песне звучат слова: «Вам я уполномоченный заявить, моя мадам: я со сборных домиков пульнуть успел на лям [долларов]». В них усмотрели отсылку к скандалу с участием ДРТ и компаний, аффилированных с Baden Family. В 2023 году несколько из них получили федеральный грант на строительство домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, но в срок реализовать проект не успели. Распределял средства субсидии департамент развития туризма Эльмиры Тукановой. В итоге регион должен был вернуть 217,3 млн рублей в федеральный бюджет, рассказывал в ноябре осведомленный источник URA.RU. «Вернули только часть. В конкурсе участвовали три компании, аффилированные с „Баденом“, делавшие три проекта. По одному деньги вернули, по двум другим попросили срок до конца января — обещают достроить», — поделился он обновленной информацией. В ролике также показаны коррумпированные стражи порядка, уже в форме российской полиции. «На подносе вискаря нам выносит мальчик, под столом оставил я черный чемоданчик. Бабок-чемоданчик, бархатный диванчик, будет вам веселье, будет вам нежданчик». Заканчивается видео штурмом ОМОНа, все участники вечеринки отправляются в тюрьму. «Секунда, и лежат лицом в потертый пол. Достопочтенные, слышь! Это произвол! Ну, а вы запомните наши физиономии, на косметологах мы не экономили», — завершается песня. Евгений Кононов, комментируя происходящее на видео, заявил: «Это был день рождения близкого человека. Друзья попросили поучаствовать в юмористическом поздравлении, записали дружеский ролик исключительно для семейного пользования и друзей. Причем, в начале видео был слайд о том, что данное видео носит исключительно развлекательный характер. Содержит авторский материал, не имеющий цель задеть/обидеть/оскорбить чьи-либо чувства. Авторы не призывают к каким-либо действиям и ничего не утверждают. Видеоролик создан исключительно в юмористических целях. Любая иная трактовка будет неверной». Собеседники агентства считают, что ролик может стать основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). При этом, как пояснили юристы, кроме нецензурной брани в видео ничего плохого нет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД с просьбой дать оценку видео, ответ ожидается.