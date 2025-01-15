Трех кандидатов признали достойными стать мэром Карабаша

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Новый хозяин в мэрии Карабаша (на фото) появится 23 января
Новый хозяин в мэрии Карабаша (на фото) появится 23 января Фото:

Комиссия признала всех троих кандидатов, принимающих участие в конкурсе на пост мэра города Карабаш (Челябинская область) достойными этой должности. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.

«В результате конкурса, состоявшегося 15 января, конкурсная комиссия приняла решение допустить до голосования депутатов всех троих участников конкурса. Заседание горсобрания по вопросу выборов нового главы состоится 23 января», — сообщили в собрании.

Депутатам предстоит выбрать мэра из трех кандидатов. Это замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Галина Коробова.

Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку.

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Комиссия признала всех троих кандидатов, принимающих участие в конкурсе на пост мэра города Карабаш (Челябинская область) достойными этой должности. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «В результате конкурса, состоявшегося 15 января, конкурсная комиссия приняла решение допустить до голосования депутатов всех троих участников конкурса. Заседание горсобрания по вопросу выборов нового главы состоится 23 января», — сообщили в собрании. Депутатам предстоит выбрать мэра из трех кандидатов. Это замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Галина Коробова. Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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