Трех кандидатов признали достойными стать мэром Карабаша

Комиссия признала всех троих кандидатов, принимающих участие в конкурсе на пост мэра города Карабаш (Челябинская область) достойными этой должности. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.
«В результате конкурса, состоявшегося 15 января, конкурсная комиссия приняла решение допустить до голосования депутатов всех троих участников конкурса. Заседание горсобрания по вопросу выборов нового главы состоится 23 января», — сообщили в собрании.
Депутатам предстоит выбрать мэра из трех кандидатов. Это замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Галина Коробова.
Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку.
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