Родные собирают деньги на похороны матери, изрезавшей детей в Красноуральске

15 января 2025 в 18:41 Размер текста - 17 +

Труп женщины нашли возле дома на 40 лет Октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Близкие открыли сбор, чтобы собрать деньги на похороны Натальи С., изрезавшей детей и покончившей с собой в Красноуральске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила родственница Натальи. «Трагедия случилась после праздников, мы оказались финансово неготовыми. Пока что собрали небольшую часть, нужны еще деньги», — сказала собеседница агентства. Наталью похоронят на екатеринбургском кладбище рядом с родителями, говорила ее знакомая. ЧП произошло в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Подростки смогли спастись, их экстренно увезли в больницу Екатеринбурга, где уже провели операцию. История до сих пор обсуждается в Красноуральске, жители выдвигают свои версии случившегося. Все, что известно об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Близкие открыли сбор, чтобы собрать деньги на похороны Натальи С., изрезавшей детей и покончившей с собой в Красноуральске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила родственница Натальи. «Трагедия случилась после праздников, мы оказались финансово неготовыми. Пока что собрали небольшую часть, нужны еще деньги», — сказала собеседница агентства. Наталью похоронят на екатеринбургском кладбище рядом с родителями, говорила ее знакомая. ЧП произошло в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Подростки смогли спастись, их экстренно увезли в больницу Екатеринбурга, где уже провели операцию. История до сих пор обсуждается в Красноуральске, жители выдвигают свои версии случившегося. Все, что известно об этом, — в сюжете URA.RU.