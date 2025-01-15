Родные собирают деньги на похороны матери, изрезавшей детей в Красноуральске

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Место самоубийства матери двоих детей. Свердловская область, Красноуральск , вторичное жилье, многоквартирные дома, пятиэтажки
Труп женщины нашли возле дома на 40 лет Октября Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Близкие открыли сбор, чтобы собрать деньги на похороны Натальи С., изрезавшей детей и покончившей с собой в Красноуральске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила родственница Натальи.

«Трагедия случилась после праздников, мы оказались финансово неготовыми. Пока что собрали небольшую часть, нужны еще деньги», — сказала собеседница агентства. Наталью похоронят на екатеринбургском кладбище рядом с родителями, говорила ее знакомая.

ЧП произошло в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Подростки смогли спастись, их экстренно увезли в больницу Екатеринбурга, где уже провели операцию. История до сих пор обсуждается в Красноуральске, жители выдвигают свои версии случившегося. Все, что известно об этом, — в сюжете URA.RU.

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Близкие открыли сбор, чтобы собрать деньги на похороны Натальи С., изрезавшей детей и покончившей с собой в Красноуральске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщила родственница Натальи. «Трагедия случилась после праздников, мы оказались финансово неготовыми. Пока что собрали небольшую часть, нужны еще деньги», — сказала собеседница агентства. Наталью похоронят на екатеринбургском кладбище рядом с родителями, говорила ее знакомая. ЧП произошло в ночь на 10 января в пятиэтажке на 40-летия Октября. По предварительным данным, Наталья изрезала сына (семь лет) и дочку (девять лет) и покончила с собой. Подростки смогли спастись, их экстренно увезли в больницу Екатеринбурга, где уже провели операцию. История до сих пор обсуждается в Красноуральске, жители выдвигают свои версии случившегося. Все, что известно об этом, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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