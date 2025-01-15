«Ее скинули с балкона»: трагедия в Красноуральске, где мать изрезала детей, обросла слухами

Самоубийство матери, изрезавшей детей в Красноуральске, обросло слухами

15 января 2025 в 16:19 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в пятиэтажке на 40-летия Октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Трагедия в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двоих детей (7 и 9 лет) и покончила жизнь самоубийством остается самой обсуждаемой темой в городе. Жители высказывают разные версии случившегося: кто-то считает, что женщину могли убить. Об этом URA.RU рассказали знакомые Натальи. «Говорят, что в момент ЧП она якобы была трезвая, что якобы подтвердила экспертиза. Хотя это не так: я знаю, что ей сосед покупал пиво незадолго до случившегося. Еще есть версия, что Наталью якобы мог скинуть с пятого этажа ее бывший муж — что тоже не является правдой. Его уже давно в городе не видели (сейчас он в Екатеринбурге — прим. ред.)», — сказала первая собеседница агентства. Новость по теме Что известно о семье из Красноуральска, где мать изрезала детей и покончила с собой По словам второй, перед гибелью у Натальи якобы был тяжелый телефонный разговор с дочкой. «Та ее якобы довела и поэтому женщина пошла резать детей. По другой версии, Наташа общалась с близкими друзьями, с которыми поругалась до Нового года. Якобы выясняли отношения и Наталья разозлилась», — поделилась собеседница. Дочь Натальи проигнорировала просьбу URA.RU о комментарии. Связаться с друзьями женщины тоже не удалось. Наталья ранила двоих детей ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Подростки смогли выбежать на улицу и добежать до знакомых. Женщина в этот момент покончила с собой. Утром ее детей на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга, где им провели операцию. Сейчас родные организовывают похороны. Всю актуальную информацию об истории можно найти в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трагедия в Красноуральске (Свердловская область), где Наталья С. изрезала двоих детей (7 и 9 лет) и покончила жизнь самоубийством остается самой обсуждаемой темой в городе. Жители высказывают разные версии случившегося: кто-то считает, что женщину могли убить. Об этом URA.RU рассказали знакомые Натальи. «Говорят, что в момент ЧП она якобы была трезвая, что якобы подтвердила экспертиза. Хотя это не так: я знаю, что ей сосед покупал пиво незадолго до случившегося. Еще есть версия, что Наталью якобы мог скинуть с пятого этажа ее бывший муж — что тоже не является правдой. Его уже давно в городе не видели (сейчас он в Екатеринбурге — прим. ред.)», — сказала первая собеседница агентства. По словам второй, перед гибелью у Натальи якобы был тяжелый телефонный разговор с дочкой. «Та ее якобы довела и поэтому женщина пошла резать детей. По другой версии, Наташа общалась с близкими друзьями, с которыми поругалась до Нового года. Якобы выясняли отношения и Наталья разозлилась», — поделилась собеседница. Дочь Натальи проигнорировала просьбу URA.RU о комментарии. Связаться с друзьями женщины тоже не удалось. Наталья ранила двоих детей ночью 10 января на улице 40 лет Октября. Подростки смогли выбежать на улицу и добежать до знакомых. Женщина в этот момент покончила с собой. Утром ее детей на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга, где им провели операцию. Сейчас родные организовывают похороны. Всю актуальную информацию об истории можно найти в сюжете URA.RU.