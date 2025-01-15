В России осталось семь тысяч ветеранов ВОВ

Министр обороны Белоусов: в России осталось семь тысяч ветеранов ВОВ
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В России осталось около семи тысяч фронтовиков
В России осталось около семи тысяч фронтовиков Фото:

Сейчас в России проживают около семи тысяч фронтовиков. Такими данными поделился министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседаний оргкомитета «Победа». 

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой», — заявил Белоусов во время заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

Министр обороны России отметил, что задача, стоящая в приоритете в канун празднования 80-летия Победы — сделать все, чтобы ни один фронтовик не остался без внимания. Глава военного ведомства отметил, что в день празднования годовщины Победы, займут почетные места на трибунах, чтобы увидеть парад. Тех фронтовиков, которые по состоянию здоровья, не смогут посетить мероприятия, поздравят дома. 

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Сейчас в России проживают около семи тысяч фронтовиков. Такими данными поделился министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседаний оргкомитета «Победа».  «Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой», — заявил Белоусов во время заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  Министр обороны России отметил, что задача, стоящая в приоритете в канун празднования 80-летия Победы — сделать все, чтобы ни один фронтовик не остался без внимания. Глава военного ведомства отметил, что в день празднования годовщины Победы, займут почетные места на трибунах, чтобы увидеть парад. Тех фронтовиков, которые по состоянию здоровья, не смогут посетить мероприятия, поздравят дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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