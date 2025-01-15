Гендиректор агентства «Россия сегодня» не понял реакции Армении на передачу «Вести недели»

Гендиректор агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что не знает, по поводу какого именно высказывания в программе «Вести недели» в МИД Армении вызвали посла России в республике Сергея Копыркина. Ранее дипломату из-за одного из выпусков программы была передана нота протеста.
«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — заявил Киселев. Его слова приводит NEWS.ru.
Копыркин был вызвав в армянский МИД днем 15 января. Он был приглашен туда после трансляции программы «Вести недели». В ходе встречи дипломату вручили ноту протеста. Представители МИДа Армении возмутились по поводу содержания программы, в которой, по их мнению, прозвучали высказывания, «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», передает RT.
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