Гендиректор агентства «Россия сегодня» не понял реакции Армении на передачу «Вести недели»

Киселев не понимает, что задело власти Армении в программе «Вести недели»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Киселев заявил, что не знает, почему Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении
Дмитрий Киселев заявил, что не знает, почему Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении Фото:

Гендиректор агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что не знает, по поводу какого именно высказывания в программе «Вести недели» в МИД Армении вызвали посла России в республике Сергея Копыркина. Ранее дипломату из-за одного из выпусков программы была передана нота протеста. 

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — заявил Киселев. Его слова приводит NEWS.ru. 

Копыркин был вызвав в армянский МИД днем 15 января. Он был приглашен туда после трансляции программы «Вести недели». В ходе встречи дипломату вручили ноту протеста. Представители МИДа Армении возмутились по поводу содержания программы, в которой, по их мнению, прозвучали высказывания, «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», передает RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор агентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что не знает, по поводу какого именно высказывания в программе «Вести недели» в МИД Армении вызвали посла России в республике Сергея Копыркина. Ранее дипломату из-за одного из выпусков программы была передана нота протеста.  «Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — заявил Киселев. Его слова приводит NEWS.ru.  Копыркин был вызвав в армянский МИД днем 15 января. Он был приглашен туда после трансляции программы «Вести недели». В ходе встречи дипломату вручили ноту протеста. Представители МИДа Армении возмутились по поводу содержания программы, в которой, по их мнению, прозвучали высказывания, «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения», передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...