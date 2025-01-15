Умер брат Светланы Немоляевой

Скончался Всеволод Немоляев, известный артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России и брат актрисы Светланы Немоляевой. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Там добавили, что с 1956 года он трудился в театре. Начинал как артист балета, а затем на протяжении многих лет занимал должность режиссера по составам.
Немоляев в 1956 году начал свою карьеру в качестве артиста балетной труппы Большого театра, а с 1972 года принял статус солиста. За 55 лет работы там он выступил в таких известных постановках, как «Щелкунчик» и «Спартак», а также принимал участие в концертных программах «Музыкальная табакерка», «Весна священная» и «Русский сувенир». Начиная с 1977 года, Немоляев также занимал должность режиссера балета, позже — режиссера по составам.
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