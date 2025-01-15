Чечню хотят усилить в Госдуме в ущерб Свердловской области

Один из свердловских округов на выборах в Госдуму-2026 хотят отдать ЧР

15 января 2025 в 21:37 Размер текста - 17 +

Выборы в Госдуму пройдут в 2026 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможное сокращение представительства Свердловской области в новом созыве Госдумы (сформируется в 2026 году) связано не столько с присоединением к России новых территорий, сколько с увеличением численности избирателей в Чечне. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями переговоров, которые ведутся на уровне администрации президента РФ. «Один из свердловских округов хотят отдать не ЛНР или ДНР, как считалось изначально, а Чечне. Поскольку там за последние годы серьезно увеличилось число избирателей», — объяснил информированный собеседник. Перед последними выборами в Госдуму — в 2021 году — в Чечне было 754 тысячи избирателей. В июле 2024-го (самые свежие данные республиканского избиркома) — 818,9 тысячи. В действующем созыве регион представлен тремя депутатами: Адам Делимханов (избрался по Чеченскому одномандатному округу №36), Ахмед Догаев, Шамсаил Саралиев, Руслан Лечхаджиев (избрались по списку «Единой России»). А у Свердловской области пока десять депутатов, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Кто из них находится в зоне риска, а чей округ не ликвидируют совершенно точно, URA.RU рассказывало 9 января. Статья по теме Стартует большой торг за места в Госдуме от Свердловской области При этом ранее другой источник URA.RU сообщал, что руководство Среднего Урала намерено отстаивать сохранение статуса-кво. Если не получится, у Свердловской области в новом созыве будет шесть депутатов-одномандатников, а у Чечни — два. Все регионы заинтересованы в максимальном представительстве в парламенте, ведь каждый депутат (если не бездельник) — лоббист интересов территории, от которой выдвинут. Ожидается, что окончательное решение о перенарезке округов Кремль и Центризбирком примут в марте. Возможно, официально оно будет оформлено позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможное сокращение представительства Свердловской области в новом созыве Госдумы (сформируется в 2026 году) связано не столько с присоединением к России новых территорий, сколько с увеличением численности избирателей в Чечне. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями переговоров, которые ведутся на уровне администрации президента РФ. «Один из свердловских округов хотят отдать не ЛНР или ДНР, как считалось изначально, а Чечне. Поскольку там за последние годы серьезно увеличилось число избирателей», — объяснил информированный собеседник. Перед последними выборами в Госдуму — в 2021 году — в Чечне было 754 тысячи избирателей. В июле 2024-го (самые свежие данные республиканского избиркома) — 818,9 тысячи. В действующем созыве регион представлен тремя депутатами: Адам Делимханов (избрался по Чеченскому одномандатному округу №36), Ахмед Догаев, Шамсаил Саралиев, Руслан Лечхаджиев (избрались по списку «Единой России»). А у Свердловской области пока десять депутатов, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Кто из них находится в зоне риска, а чей округ не ликвидируют совершенно точно, URA.RU рассказывало 9 января. При этом ранее другой источник URA.RU сообщал, что руководство Среднего Урала намерено отстаивать сохранение статуса-кво. Если не получится, у Свердловской области в новом созыве будет шесть депутатов-одномандатников, а у Чечни — два. Все регионы заинтересованы в максимальном представительстве в парламенте, ведь каждый депутат (если не бездельник) — лоббист интересов территории, от которой выдвинут. Ожидается, что окончательное решение о перенарезке округов Кремль и Центризбирком примут в марте. Возможно, официально оно будет оформлено позднее.