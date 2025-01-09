Стартует большой торг за места в Госдуме от Свердловской области

Окончательно выйдя с новогодних каникул, свердловский истеблишмент включится в переговоры о сценарии выборов в Госдуму 2026 года, а точнее, о том, какого округа (или округов) лишится регион в результате перенарезки по всей стране. Если вообще лишится. По данным URA.RU, спокойными в этой большой дискуссии могут быть только два одномандатника-«единоросса» от региона, к остальным есть вопросы — у команды губернатора Евгения Куйвашева и администрации президента (АП).
О том, что границы госдумских округов существенно поменяются и представительство некоторых регионов в парламенте сократится, заговорили осенью 2024 года. Основная причина — в присоединении к РФ новых регионов, которым тоже нужны округа (их общее количество — 225 — остается неизменным). Источник URA.RU в руководстве «Единой России» знает, что еще один важный фактор — существенный рост количества избирателей в некоторых других субъектах РФ. По слухам, окончательные (но пока, вероятно, неофициальные) решения о перенарезке Центризбирком и АП примут в марте.
Евгений Куйвашев анонсировал переговоры перед Новым годом
С самого начала считалось, что Свердловская область останется без одного-двух округов. Близкий к местному правительству собеседник агентства утверждает, что «в действительности существует множество сценариев». «Один из них — сохранение статуса-кво», — говорит он.
Решения, какими будут свердловские округа на выборах-2026, местный истеблишмент ожидает от Москвы в марте. Со многими депутатами от региона Куйвашев и его профильный зам Олег Чемезов уже переговорили.
Лев Ковпак и Максим Иванов сейчас в выигрышном положении
В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский одномандатный округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский).
Источник URA.RU, знакомый с позицией губернаторской резиденции, знает, что «неприкосновенны [на текущий момент] только Ковпак и Иванов». Ковпак потому, что «активно привлекает в регион федеральные деньги», объяснил собеседник. Лев Ковпак — единственный представитель Свердловской области в комитете Госдумы по бюджету. Корреспондент направил ему просьбу о комментарии по теме.
«Иванова тоже ценят за лоббизм в интересах региона, у него реально хорошие связи в федеральных структурах, министерствах. И неплохая социология (ранее URA.RU сообщало, что недавно с подачи Чемезова в округах провели первые замеры общественного мнения, их результаты держатся в тайне — прим. ред.)», — добавил источник.
Иванова причисляют к политическому клану главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Известно, что в 2022 году — когда в России проходила частичная мобилизация — у Иванова было недопонимание со свердловским руководством: его многочисленные запросы и публичные выступления по теме вызывали возмущение у некоторых госслужащих. «Но впоследствии претензии были сняты. Это подтверждается относительно регулярным личным общением Иванова с Куйвашевым», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU свидетель из числа областных чиновников. Сам Иванов от комментариев по теме воздержался.
Зелимхан Муцоев демонстрирует минимальную активность (во всяком случае публичную)
В ноябре URA.RU со ссылкой на окружение титулованного биатлониста, друга губернатора Шипулина (работает в ГД с 2019 года) рассказывало, что он утратил интерес к депутатству и в следующий созыв идти не намерен. Один из источников агентства сейчас уточняет, что, даже если желание у Шипулина все же возникнет, сохранить место в парламенте ему будет непросто. «Он на карандаше у АП, поскольку голосовал не всегда однозначно», — напомнил собеседник. В октябре 2022-го Шипулин не пришел на заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Не было там, впрочем, и Ковпака с Муцоевым. О возможной ликвидации муцоевского округа URA.RU сообщало в конце октября. Тогда звучала версия, что он оперативно вступил в переговоры с внутриполитическим блоком АП и будто бы защитился.
«В действительности угроза сохраняется. Муцоев редко ходит на заседания, польза от его нахождения в Госдуме для Свердловской области неочевидна», — поделился знакомый политика. По его предположению, шанс Муцоева в том, что он выполняет некие государственные задачи на кавказском и азиатском направлениях. Связаться с Муцоевым к моменту публикации URA.RU не удалось.
Еще на старте обсуждений в список округов, упразднение которых наиболее вероятно, наряду с Первоуральским включали Нижнетагильский (протеже «Уралвагонзавода» и «Ростеха» Захаров почти не проявляет себя, за три года у него лишь семь выступлений в парламенте) и Березовский округа. А вечером 7 января стало известно, что на стол губернатору и вовсе уже положили вариант нарезки, где Березовского округа нет. И с известным в прошлом спортсменом Чепиковым беседа на эту тему якобы уже состоялась (сам он опровергал).
Ранее прошел слух, что Сергею Чепикову якобы уже даже объявили, что он вне игры
Альшевских раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Так, за последние полгода он в своих соцсетях разносил областные минстрой (за «медленное» предоставление жилья сиротам) и минкультуры (за отсутствие ремонта в Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе), публиковал жалобы жителей сгоревшей, но восстановленной по команде Куйвашева Сосьвы, заявлял, что важная для мэра Алексея Орлова транспортная реформа в Екатеринбурге «рвется то тут, то там». В областном кабмине также поговаривают, что якобы не устраивает Альшевских и промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий.
«Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда за Альшевских у губернатора просил лично [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. При необходимости позвонит и в этот раз», — убежден источник URA.RU в «Единой России».
Сам Альшевских дал понять корреспонденту, что не в курсе, как поменяется нарезка, что будет с его округом. И пока просто работает, ежедневно общаясь с избирателями. Антон Шипулин на звонки агентства не ответил.
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Окончательно выйдя с новогодних каникул, свердловский истеблишмент включится в переговоры о сценарии выборов в Госдуму 2026 года, а точнее, о том, какого округа (или округов) лишится регион в результате перенарезки по всей стране. Если вообще лишится. По данным URA.RU, спокойными в этой большой дискуссии могут быть только два одномандатника-«единоросса» от региона, к остальным есть вопросы — у команды губернатора Евгения Куйвашева и администрации президента (АП). О том, что границы госдумских округов существенно поменяются и представительство некоторых регионов в парламенте сократится, заговорили осенью 2024 года. Основная причина — в присоединении к РФ новых регионов, которым тоже нужны округа (их общее количество — 225 — остается неизменным). Источник URA.RU в руководстве «Единой России» знает, что еще один важный фактор — существенный рост количества избирателей в некоторых других субъектах РФ. По слухам, окончательные (но пока, вероятно, неофициальные) решения о перенарезке Центризбирком и АП примут в марте. С самого начала считалось, что Свердловская область останется без одного-двух округов. Близкий к местному правительству собеседник агентства утверждает, что «в действительности существует множество сценариев». «Один из них — сохранение статуса-кво», — говорит он. Решения, какими будут свердловские округа на выборах-2026, местный истеблишмент ожидает от Москвы в марте. Со многими депутатами от региона Куйвашев и его профильный зам Олег Чемезов уже переговорили. В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский одномандатный округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Источник URA.RU, знакомый с позицией губернаторской резиденции, знает, что «неприкосновенны [на текущий момент] только Ковпак и Иванов». Ковпак потому, что «активно привлекает в регион федеральные деньги», объяснил собеседник. Лев Ковпак — единственный представитель Свердловской области в комитете Госдумы по бюджету. Корреспондент направил ему просьбу о комментарии по теме. «Иванова тоже ценят за лоббизм в интересах региона, у него реально хорошие связи в федеральных структурах, министерствах. И неплохая социология (ранее URA.RU сообщало, что недавно с подачи Чемезова в округах провели первые замеры общественного мнения, их результаты держатся в тайне — прим. ред.)», — добавил источник. Иванова причисляют к политическому клану главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Известно, что в 2022 году — когда в России проходила частичная мобилизация — у Иванова было недопонимание со свердловским руководством: его многочисленные запросы и публичные выступления по теме вызывали возмущение у некоторых госслужащих. «Но впоследствии претензии были сняты. Это подтверждается относительно регулярным личным общением Иванова с Куйвашевым», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU свидетель из числа областных чиновников. Сам Иванов от комментариев по теме воздержался. В ноябре URA.RU со ссылкой на окружение титулованного биатлониста, друга губернатора Шипулина (работает в ГД с 2019 года) рассказывало, что он утратил интерес к депутатству и в следующий созыв идти не намерен. Один из источников агентства сейчас уточняет, что, даже если желание у Шипулина все же возникнет, сохранить место в парламенте ему будет непросто. «Он на карандаше у АП, поскольку голосовал не всегда однозначно», — напомнил собеседник. В октябре 2022-го Шипулин не пришел на заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не было там, впрочем, и Ковпака с Муцоевым. О возможной ликвидации муцоевского округа URA.RU сообщало в конце октября. Тогда звучала версия, что он оперативно вступил в переговоры с внутриполитическим блоком АП и будто бы защитился. «В действительности угроза сохраняется. Муцоев редко ходит на заседания, польза от его нахождения в Госдуме для Свердловской области неочевидна», — поделился знакомый политика. По его предположению, шанс Муцоева в том, что он выполняет некие государственные задачи на кавказском и азиатском направлениях. Связаться с Муцоевым к моменту публикации URA.RU не удалось. Еще на старте обсуждений в список округов, упразднение которых наиболее вероятно, наряду с Первоуральским включали Нижнетагильский (протеже «Уралвагонзавода» и «Ростеха» Захаров почти не проявляет себя, за три года у него лишь семь выступлений в парламенте) и Березовский округа. А вечером 7 января стало известно, что на стол губернатору и вовсе уже положили вариант нарезки, где Березовского округа нет. И с известным в прошлом спортсменом Чепиковым беседа на эту тему якобы уже состоялась (сам он опровергал). Альшевских раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Так, за последние полгода он в своих соцсетях разносил областные минстрой (за «медленное» предоставление жилья сиротам) и минкультуры (за отсутствие ремонта в Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе), публиковал жалобы жителей сгоревшей, но восстановленной по команде Куйвашева Сосьвы, заявлял, что важная для мэра Алексея Орлова транспортная реформа в Екатеринбурге «рвется то тут, то там». В областном кабмине также поговаривают, что якобы не устраивает Альшевских и промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий. «Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда за Альшевских у губернатора просил лично [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. При необходимости позвонит и в этот раз», — убежден источник URA.RU в «Единой России». Сам Альшевских дал понять корреспонденту, что не в курсе, как поменяется нарезка, что будет с его округом. И пока просто работает, ежедневно общаясь с избирателями. Антон Шипулин на звонки агентства не ответил.