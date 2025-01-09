Стартует большой торг за места в Госдуме от Свердловской области

Неприкосновенны лишь два депутата. Остальные бесят Москву или команду губернатора

09 января 2025 в 21:01 Размер текста - 17 +

Депутаты уже вовсю общаются с руководством региона и кремлевскими чиновниками (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Окончательно выйдя с новогодних каникул, свердловский истеблишмент включится в переговоры о сценарии выборов в Госдуму 2026 года, а точнее, о том, какого округа (или округов) лишится регион в результате перенарезки по всей стране. Если вообще лишится. По данным URA.RU, спокойными в этой большой дискуссии могут быть только два одномандатника-«единоросса» от региона, к остальным есть вопросы — у команды губернатора Евгения Куйвашева и администрации президента (АП). О том, что границы госдумских округов существенно поменяются и представительство некоторых регионов в парламенте сократится, заговорили осенью 2024 года. Основная причина — в присоединении к РФ новых регионов, которым тоже нужны округа (их общее количество — 225 — остается неизменным). Источник URA.RU в руководстве «Единой России» знает, что еще один важный фактор — существенный рост количества избирателей в некоторых других субъектах РФ. По слухам, окончательные (но пока, вероятно, неофициальные) решения о перенарезке Центризбирком и АП примут в марте. Евгений Куйвашев анонсировал переговоры перед Новым годом Фото: Илья Московец © URA.RU С самого начала считалось, что Свердловская область останется без одного-двух округов. Близкий к местному правительству собеседник агентства утверждает, что «в действительности существует множество сценариев». «Один из них — сохранение статуса-кво», — говорит он. Решения, какими будут свердловские округа на выборах-2026, местный истеблишмент ожидает от Москвы в марте. Со многими депутатами от региона Куйвашев и его профильный зам Олег Чемезов уже переговорили. Лев Ковпак и Максим Иванов сейчас в выигрышном положении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский одномандатный округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Источник URA.RU, знакомый с позицией губернаторской резиденции, знает, что «неприкосновенны [на текущий момент] только Ковпак и Иванов». Ковпак потому, что «активно привлекает в регион федеральные деньги», объяснил собеседник. Лев Ковпак — единственный представитель Свердловской области в комитете Госдумы по бюджету. Корреспондент направил ему просьбу о комментарии по теме. Новость по теме Куйвашеву предложили лишить олимпийского чемпиона места в Госдуме «Иванова тоже ценят за лоббизм в интересах региона, у него реально хорошие связи в федеральных структурах, министерствах. И неплохая социология (ранее URA.RU сообщало, что недавно с подачи Чемезова в округах провели первые замеры общественного мнения, их результаты держатся в тайне — прим. ред.)», — добавил источник. Иванова причисляют к политическому клану главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Известно, что в 2022 году — когда в России проходила частичная мобилизация — у Иванова было недопонимание со свердловским руководством: его многочисленные запросы и публичные выступления по теме вызывали возмущение у некоторых госслужащих. «Но впоследствии претензии были сняты. Это подтверждается относительно регулярным личным общением Иванова с Куйвашевым», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU свидетель из числа областных чиновников. Сам Иванов от комментариев по теме воздержался. Зелимхан Муцоев демонстрирует минимальную активность (во всяком случае публичную) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ноябре URA.RU со ссылкой на окружение титулованного биатлониста, друга губернатора Шипулина (работает в ГД с 2019 года) рассказывало, что он утратил интерес к депутатству и в следующий созыв идти не намерен. Один из источников агентства сейчас уточняет, что, даже если желание у Шипулина все же возникнет, сохранить место в парламенте ему будет непросто. «Он на карандаше у АП, поскольку голосовал не всегда однозначно», — напомнил собеседник. В октябре 2022-го Шипулин не пришел на заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не было там, впрочем, и Ковпака с Муцоевым. О возможной ликвидации муцоевского округа URA.RU сообщало в конце октября. Тогда звучала версия, что он оперативно вступил в переговоры с внутриполитическим блоком АП и будто бы защитился. «В действительности угроза сохраняется. Муцоев редко ходит на заседания, польза от его нахождения в Госдуме для Свердловской области неочевидна», — поделился знакомый политика. По его предположению, шанс Муцоева в том, что он выполняет некие государственные задачи на кавказском и азиатском направлениях. Связаться с Муцоевым к моменту публикации URA.RU не удалось. Еще на старте обсуждений в список округов, упразднение которых наиболее вероятно, наряду с Первоуральским включали Нижнетагильский (протеже «Уралвагонзавода» и «Ростеха» Захаров почти не проявляет себя, за три года у него лишь семь выступлений в парламенте) и Березовский округа. А вечером 7 января стало известно, что на стол губернатору и вовсе уже положили вариант нарезки, где Березовского округа нет. И с известным в прошлом спортсменом Чепиковым беседа на эту тему якобы уже состоялась (сам он опровергал). Ранее прошел слух, что Сергею Чепикову якобы уже даже объявили, что он вне игры Фото: Илья Московец © URA.RU Альшевских раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Так, за последние полгода он в своих соцсетях разносил областные минстрой (за «медленное» предоставление жилья сиротам) и минкультуры (за отсутствие ремонта в Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе), публиковал жалобы жителей сгоревшей, но восстановленной по команде Куйвашева Сосьвы, заявлял, что важная для мэра Алексея Орлова транспортная реформа в Екатеринбурге «рвется то тут, то там». В областном кабмине также поговаривают, что якобы не устраивает Альшевских и промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий. «Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда за Альшевских у губернатора просил лично [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. При необходимости позвонит и в этот раз», — убежден источник URA.RU в «Единой России». Сам Альшевских дал понять корреспонденту, что не в курсе, как поменяется нарезка, что будет с его округом. И пока просто работает, ежедневно общаясь с избирателями. Антон Шипулин на звонки агентства не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окончательно выйдя с новогодних каникул, свердловский истеблишмент включится в переговоры о сценарии выборов в Госдуму 2026 года, а точнее, о том, какого округа (или округов) лишится регион в результате перенарезки по всей стране. Если вообще лишится. По данным URA.RU, спокойными в этой большой дискуссии могут быть только два одномандатника-«единоросса» от региона, к остальным есть вопросы — у команды губернатора Евгения Куйвашева и администрации президента (АП). О том, что границы госдумских округов существенно поменяются и представительство некоторых регионов в парламенте сократится, заговорили осенью 2024 года. Основная причина — в присоединении к РФ новых регионов, которым тоже нужны округа (их общее количество — 225 — остается неизменным). Источник URA.RU в руководстве «Единой России» знает, что еще один важный фактор — существенный рост количества избирателей в некоторых других субъектах РФ. По слухам, окончательные (но пока, вероятно, неофициальные) решения о перенарезке Центризбирком и АП примут в марте. С самого начала считалось, что Свердловская область останется без одного-двух округов. Близкий к местному правительству собеседник агентства утверждает, что «в действительности существует множество сценариев». «Один из них — сохранение статуса-кво», — говорит он. Решения, какими будут свердловские округа на выборах-2026, местный истеблишмент ожидает от Москвы в марте. Со многими депутатами от региона Куйвашев и его профильный зам Олег Чемезов уже переговорили. В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Это Сергей Чепиков (Березовский одномандатный округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Источник URA.RU, знакомый с позицией губернаторской резиденции, знает, что «неприкосновенны [на текущий момент] только Ковпак и Иванов». Ковпак потому, что «активно привлекает в регион федеральные деньги», объяснил собеседник. Лев Ковпак — единственный представитель Свердловской области в комитете Госдумы по бюджету. Корреспондент направил ему просьбу о комментарии по теме. «Иванова тоже ценят за лоббизм в интересах региона, у него реально хорошие связи в федеральных структурах, министерствах. И неплохая социология (ранее URA.RU сообщало, что недавно с подачи Чемезова в округах провели первые замеры общественного мнения, их результаты держатся в тайне — прим. ред.)», — добавил источник. Иванова причисляют к политическому клану главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Известно, что в 2022 году — когда в России проходила частичная мобилизация — у Иванова было недопонимание со свердловским руководством: его многочисленные запросы и публичные выступления по теме вызывали возмущение у некоторых госслужащих. «Но впоследствии претензии были сняты. Это подтверждается относительно регулярным личным общением Иванова с Куйвашевым», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU свидетель из числа областных чиновников. Сам Иванов от комментариев по теме воздержался. В ноябре URA.RU со ссылкой на окружение титулованного биатлониста, друга губернатора Шипулина (работает в ГД с 2019 года) рассказывало, что он утратил интерес к депутатству и в следующий созыв идти не намерен. Один из источников агентства сейчас уточняет, что, даже если желание у Шипулина все же возникнет, сохранить место в парламенте ему будет непросто. «Он на карандаше у АП, поскольку голосовал не всегда однозначно», — напомнил собеседник. В октябре 2022-го Шипулин не пришел на заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не было там, впрочем, и Ковпака с Муцоевым. О возможной ликвидации муцоевского округа URA.RU сообщало в конце октября. Тогда звучала версия, что он оперативно вступил в переговоры с внутриполитическим блоком АП и будто бы защитился. «В действительности угроза сохраняется. Муцоев редко ходит на заседания, польза от его нахождения в Госдуме для Свердловской области неочевидна», — поделился знакомый политика. По его предположению, шанс Муцоева в том, что он выполняет некие государственные задачи на кавказском и азиатском направлениях. Связаться с Муцоевым к моменту публикации URA.RU не удалось. Еще на старте обсуждений в список округов, упразднение которых наиболее вероятно, наряду с Первоуральским включали Нижнетагильский (протеже «Уралвагонзавода» и «Ростеха» Захаров почти не проявляет себя, за три года у него лишь семь выступлений в парламенте) и Березовский округа. А вечером 7 января стало известно, что на стол губернатору и вовсе уже положили вариант нарезки, где Березовского округа нет. И с известным в прошлом спортсменом Чепиковым беседа на эту тему якобы уже состоялась (сам он опровергал). Альшевских раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Так, за последние полгода он в своих соцсетях разносил областные минстрой (за «медленное» предоставление жилья сиротам) и минкультуры (за отсутствие ремонта в Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе), публиковал жалобы жителей сгоревшей, но восстановленной по команде Куйвашева Сосьвы, заявлял, что важная для мэра Алексея Орлова транспортная реформа в Екатеринбурге «рвется то тут, то там». В областном кабмине также поговаривают, что якобы не устраивает Альшевских и промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий. «Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда за Альшевских у губернатора просил лично [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. При необходимости позвонит и в этот раз», — убежден источник URA.RU в «Единой России». Сам Альшевских дал понять корреспонденту, что не в курсе, как поменяется нарезка, что будет с его округом. И пока просто работает, ежедневно общаясь с избирателями. Антон Шипулин на звонки агентства не ответил.