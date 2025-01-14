«Победить страх»: «моржи» из Сургута дали советы, как подготовиться к крещенским купаниям

Чтобы подготовиться к крещенским купаниям, нужно перестать бояться ледяной воды, быть трезвым и правильно подобрать одежду с обувью. Рекомендациями в соцсети «ВКонтакте» поделился руководитель центра закаливания «Моржи Сургута» Азамат Якупов.
«Первый совет — победить в себе страх. Ежедневно у нас закаляется по 50-100 человек. Второй способ — быть в кругу единомышленников. Необходимо также быть трезвым. После окунания не надо употреблять спиртные напитки, лучше разогреваться горячим чаем», — рассказал Якупов.
Также нужно правильно подобрать одежду и обувь. Взять с собой тапки или валенки, шапку и рукавицы. А спускаться и выходить из воды нужно медленно.
Якупов также отметил, что детей тоже можно окунать, если они сами этого хотят. «Когда ребенок сам просится, говорит, что тоже хочет попробовать, непременно берем его с собой. Сначала спускается мама, а потом берем ребенка за руку и медленно опускаемся», — прокомментировал он.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменяют крещенские купания на водоемах. В Нижневартовске искусственные купели будут оборудованы на берегу, а на лед людей пускать не станут.
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