Эксперт раскрыл первопричины трагедии с самолетом AZAL

Первопричиной крушения самолета AZAL в казахстанском Актау стало внешнее воздействие. Кроме того, судя по расшифрованной информации из черных ящиков воздушного судна, решение о том, где садить самолет, экипаж принимал самостоятельно. Об этом сообщил главный редактор издания AVIA.RU Роман Гусаров.
«Расшифровка переговоров свидетельствует о том, что решение, куда лететь самолету Embraer, принимал экипаж. Он сообщил наземным службам, что выбрал Актау, хотя диспетчер предлагал Махачкалу. Уже очевидно, что первопричина катастрофы — внешнее воздействие», — рассказал Гусаров. Его заявление есть в распоряжении URA.RU. Гусаров напомнил, что в момент трагедии пилоты самолета в разговоре с диспетчерами предположили, что причиной авиакатастрофы стало либо столкновение с птицами, либо взрыв баллона на борту.
Точные причины крушения AZAL пока неизвестны, для их выяснения предстоит ждать результатов работы комиссии, в которую вошли специалисты из различных стран. По словам Романа Гусарова, в скором времени будет опубликован объективный разбор обстоятельств катастрофы.
Крушение самолета бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines произошло утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили только 29 человек, из них девять — граждане России. Всего на борту находились 16 россиян.
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