Можно ли пить кофе каждый день: разбираемся с диетологом

Миллионы россиян не могут представить себе утро без чашки ароматного кофе. Но в какой момент напиток перестает приносить пользу и начинает вредить организму? URA.RU решило разобраться в том, сколько можно пить кофе в день, вместе с диетологом, гастроэнтерологом I категории, Исполнительным директором АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурией Диановой.
Можно ли пить кофе каждый день
По словам диетолога, нет ничего плохого в том, чтобы пить кофе каждый день. Более того, это может быть даже полезно. «Согласно научным данным, кофе может способствовать профилактике окислительного стресса, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также ретинопатии, ожирения и даже метаболического синдрома», — заявила Нурия Дианова.
Но при этом важно понимать, что пользу организму приносит только умеренное потребление кофе. Иначе вместо профилактики болезней кофеин может, наоборот, способствовать проблемам с организмом.
«Залог здоровья — это разнообразие и баланс. Потому что все может быть как лекарством, так и ядом, и только доза определяет, в какую сторону пойдет эффект», — отметила Нурия Дианова.
Сколько чашек кофе можно пить в день
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день человек может потреблять не более 400 мг кофеина в день. Проще говоря, от одной до четырех чашек кофе. В таком случае, например, кофе не приведет к риску развития сахарного диабета. Но, по мнению диетолога, для более здорового питания лучше ограничиться двумя чашками кофе в день.
«Нужно учитывать некоторые минусы кофе. Например, то, что напиток может приводить к дефициту витамина В1, если вы будете сочетать его с пищей, в которой уже есть этот витамин. Например, запивая кофе крупы и продукты со сложными углеводами, получится так, что кофе не будет способствовать всасыванию этого витамина», — объяснила Нурия Дианова.
Также диетолог добавила, что если пить больше, чем пару кружек кофе в день, то это приведет к истощению нервной системы. «Кофе — это психостимулятор. Он обладает очень возбуждающим действием на нервную систему, стимулируя мозговую деятельность на короткий промежуток времени. Но это энергия в кредит», — подчеркнула Нурия Дианова. «И надо учитывать, что чем больше мы пьем кофе, тем сильнее мы истощаем нервную систему. И со временем прежние дозы кофе уже не будут обладать прежним эффектом».
Но главным фактором, из-за которого кофе оказывается вредным, диетолог назвала подсластители, без которых многие не представляют этот напиток. «Любители вкусной и сладкой жизни, при употреблении кофе, привыкли добавлять в него сахар. А по рекомендациям ВОЗ, не оказывает пагубного влияния на здоровье лишь 15 грамм добавленного сахара в день», — заявила Нурия Дианова. «Поэтому любителям кофе лучше постараться научиться пить его без сахара».
Когда лучше всего пить кофе
Диетолог подчеркнула, оптимальным временем для кофе остается утро. «Если вы физически не можете проснуться, или у вас уже есть привязка ко вкусу и аромату, то первую чашку можно выпить утром. Но не стоит пить его натощак», — отметила Нурия Дианова.
Вторая чашка кофе, по мнению эксперта, отлично впишется в полдник. Это время, когда уровень энергии уже падает, а рабочий день еще не завершен, и остались невыполненные дела, на которые нужна энергия.
«А вот вечером лучше пить травяные чаи, в которых нет психостимуляторов. Днем же лучше выбрать зеленый или черный чай: он также полезный, в нем содержится кофеин, но помимо него в чае есть и другие полезные компоненты», — отметила Нурия Дианова.
Также кофе может оказаться полезным, если на столе много мяса. «За счет органических кислот, которые есть в кофе, он может улучшать переваривание белковой пищи», — подчеркнула диетолог. «Поэтому можно иногда запить какой-нибудь стейк чашечкой кофе».
Зерновой или растворимый кофе: какой полезнее
Диетолог объяснила, что из-за того, что зерновой кофе проходит меньше технологической обработки, чем растворимый, то он содержит больше антиоксидантов — клеток, которые помогают защитить организм от повреждений. К тому же, в растворимом кофе намного чаще оказываются различные добавки, консерванты и ароматизаторы.
«Так что надо сделать вывод, что зерновой кофе более полезен», — заключила Нурия Дианова. «Но даже его не стоит пить много».
А от того, как именно готовить зерновой кофе, его польза или вред не зависят. Варить кофе в турке, использовать гейзерную кофеварку или кофемашину — вопрос лишь предпочтений и удобства.
Какой кофе самый вредный
Диетолог отметила, что намного важнее в пользе и вреде от кофе не то, зерновой он или растворимый, а в том, добавил ли человек в напиток подсластители. «Самое зло — это добавленный сахар, сироп и прочее. Это нужно очень четко понимать», — подчеркнула Нурия Дианова.
Какой кофе самый полезный
Самым полезным кофе эксперт назвала самый простой эспрессо. В этом напитке нет ничего лишнего, но главное — не забыть запить его стаканом воды, так как сам по себе это очень концентрированный напиток. «Конечно, не всем нравится такой крепкий кофе. Но основное правило заключается в том, чтобы не было сахара», — заключила Нурия Дианова.
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