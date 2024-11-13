Диетолог назвала три главных правила, которые помогут не сорваться во время диеты

Диетолог Дианова: иногда психологические проблемы ставят крест на диете
© Служба новостей «URA.RU»
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Если не решить три главных проблемы - во время диеты неизбежно произойдет срыв
Если не решить три главных проблемы - во время диеты неизбежно произойдет срыв Фото:

Каждый человек, который хотел похудеть, хотя бы раз срывался, покупая сладкую булочку или газировку. Оказывается, чтобы справиться с соблазнами и продолжать худеть, достаточно соблюдать три главных правила. Диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, как удержаться на диете.

Первое правило: начать регулярно питаться

В первую очередь Нурия Дианова советует всем худеющим людям начать питаться по графику. Каждый день человек должен примерно в одно и то же время завтракать, обедать и ужинать, а также один раз позволять себе правильный и вкусный перекус.

«Если у человека ненормированный график: то он поел, то не поел — у него обязательно будут срывы. Особенно, если у него высокий уровень стресса», — отметила диетолог. «У него появился желание пожалеть себя, или просто взбодриться. В итоге он будет брать кофе с сахаром, или сладкие продукты — и набирать вес».
Необходимо регулярно питаться, чтобы продолжать соблюдать диету
Необходимо регулярно питаться, чтобы продолжать соблюдать диету
Фото:

По словам эксперта, срывы помогают человеку успокоиться, когда организм находится в стрессовой ситуации, а без регулярного питания стресс неизбежен. Поэтому собираясь худеть, необходимо решить проблему с отсутствием регулярного приема пищи. 

Второе правило: разрешить себе сладкий перекус

Диетолог советует не отказываться от сладкого в один момент. Обычно, когда люди садятся на диету, они решают полностью исключить любые десерты из рациона. Однако организм не готов расставаться со сладким в один миг.

«Обязательно нужно включить в свой рацион правильный сладкий перекус. Именно намеренно сладкий по всем канонам», — советует Нурия Дианова. «Главное понять, что сладкое может убирать голод: не эмоциональный голод, а именно насыщать физически. И при этом оставаться вкусным и не вредить фигуре». 
Полезный сладкий перекус необходим для худеющего человека
Полезный сладкий перекус необходим для худеющего человека
Фото:

Таким перекусом могут стать полезные raw-десерты с ярким вкусом, сухофрукты, смузи из ягод. Со временем организм привыкнет к полезной замене сахара, и человек перестанет хотеть сорваться и купить булочку или шоколадку. Главное — знать меру и не переусердствовать со сладким, даже полезным.

Третье правило: решить психологические проблемы

Главной проблемой на пути к идеальной фигуре, а также причиной постоянных срывов, может оказаться обилие стресса в жизни. Ведь даже если человеку достаточно пищи и сладкого на диете, из-за переживаний рука может потянуться к вредной еде. 

«Бывает, человек все делает, но при этом не решает свои психологические проблемы: высокий уровень стресса, плохие отношения с детьми или, наоборот, родителями, нелюбимая работа — эти эмоциональные стимулы заставляют его есть больше сладкого. Этим проблемами надо заниматься, тогда они будут меньше триггерить человека», — заявила Нурия Дианова.
В первую очередь необходимо разобраться в своих проблемах
В первую очередь необходимо разобраться в своих проблемах
Фото:

Диетолог подчеркнула, что решив все проблемы, которые тревожат худеющего человека, он сможет намного проще справляться с соблазнами и держать себя в руках, не срываясь на сиюминутные желания. «Если человек соблюдает режим, у него есть сладкий перекус и решены все психологические проблемы — то ему больше ничего и не надо, чтобы не срываться», — заключила диетолог.

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Каждый человек, который хотел похудеть, хотя бы раз срывался, покупая сладкую булочку или газировку. Оказывается, чтобы справиться с соблазнами и продолжать худеть, достаточно соблюдать три главных правила. Диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, как удержаться на диете. Первое правило: начать регулярно питаться В первую очередь Нурия Дианова советует всем худеющим людям начать питаться по графику. Каждый день человек должен примерно в одно и то же время завтракать, обедать и ужинать, а также один раз позволять себе правильный и вкусный перекус. По словам эксперта, срывы помогают человеку успокоиться, когда организм находится в стрессовой ситуации, а без регулярного питания стресс неизбежен. Поэтому собираясь худеть, необходимо решить проблему с отсутствием регулярного приема пищи.  Второе правило: разрешить себе сладкий перекус Диетолог советует не отказываться от сладкого в один момент. Обычно, когда люди садятся на диету, они решают полностью исключить любые десерты из рациона. Однако организм не готов расставаться со сладким в один миг. Таким перекусом могут стать полезные raw-десерты с ярким вкусом, сухофрукты, смузи из ягод. Со временем организм привыкнет к полезной замене сахара, и человек перестанет хотеть сорваться и купить булочку или шоколадку. Главное — знать меру и не переусердствовать со сладким, даже полезным. Третье правило: решить психологические проблемы Главной проблемой на пути к идеальной фигуре, а также причиной постоянных срывов, может оказаться обилие стресса в жизни. Ведь даже если человеку достаточно пищи и сладкого на диете, из-за переживаний рука может потянуться к вредной еде.  Диетолог подчеркнула, что решив все проблемы, которые тревожат худеющего человека, он сможет намного проще справляться с соблазнами и держать себя в руках, не срываясь на сиюминутные желания. «Если человек соблюдает режим, у него есть сладкий перекус и решены все психологические проблемы — то ему больше ничего и не надо, чтобы не срываться», — заключила диетолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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