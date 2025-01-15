Блогер Лебедев напомнил недоброжелателям России поговорку о «толстом и худом»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал критику в адрес России, используя известную русскую пословицу: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Такое заявление он сделал в своем обзоре новостей.
«Всем, кто хотел задушить Россию, я хочу напомнить прекрасную замечательную русскую поговорку: „Пока толстый сохнет, худой сдохнет“», — заявил Лебедев. Видеоролик с его обзором новостей опубликован на его странице в социальной сети «Вконтакте».
Ранее Лебедев прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже о введении запрета на его въезд в страну. Он заявил, что сила русского языка может «до Киева довести», передает RT.
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