Этиловый спирт снова подорожает

С 1 января 2025 года в России на 19% вырастут цены на этиловый спирт. На момент повышения стоимость продукта составит 1060 рублей за декалитр, говорится в письме крупнейшего производителя спирта «Росспиртпром». Повышение цен связано с высокой ключевой ставкой и ростом стоимости сырья для производства.
«Настоящим письмом информируем Вас о повышении цены на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья с 1 января 2025 года до 1060 рублей за один декалитр, цена указана без учета НДС», — говорится в письме «Росспиртпром», информацию передает «Ведомости». Отмечается, что цены на этиловый спирт повышаются из-за высокой ключевой ставки Центробанка и затрат на приобретение сырья для производства продукции.
Последний раз компания «Росспиртпром» повышала цены на спирт 1 сентября 2024 года, тогда стоимость продукции увеличилась с 780 до 850 рублей за декалитр. Начиная с 1 января, цены на спирт от компании увеличатся на 19%. Так, это уже четвертое увеличение стоимости продукта после приватизации и покупки предприятия компанией «Бизнес-Альянс» в июне 2024 года. С того времени отпускные цены на спирт от «Росспиртпрома» выросли на 56%.
Кроме того, ранее Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные розничные цены на ликероводочные изделия крепостью более 28%, коньяк, бренди и водку. Подобное объясняется ростом ставки акциза на алкоголь крепостью выше 18% с 643 рублей до 673 рублей за литр продукции. Также в этом сыграли роль увеличение затрат на логистику и производство, передает «Национальная служба новостей».
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