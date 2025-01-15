Тюменка украла инвалидную коляску из больницы и выбросила ее

Жительница Тюмени украла инвалидную коляску из ОКБ №2. Женщина забрала ее для личного пользования, а после выкинула, сообщили в областном УМВД.
«В отдел полиции № 5 города Тюмени поступило заявление от представителей Областной клинической больницы № 2 о краже инвалидной коляски. Полицейский установил личность подозреваемой и задержал ранее судимую 40-летнюю местную жительницу. Подозреваемая пояснила, что похитила инвалидную коляску для личного пользования, а через некоторое время её выбросила», — гласит информация на сайте ведомства.
Женщина взяла коляску без спроса у персонала и выехала на ней из больницы. После этого она погрузила ее в такси и скрылась. Тюменку задержали и возбудили уголовное дело по статье кража. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцу грозит два года за кражу сливочного масла. Он вынес из магазина 12 пачек на сумму семь тысяч рублей.
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