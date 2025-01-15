США выступили за полный отказ ЕС от российского газа

США активно поддерживают идею о полном отказе Европейского союза от импорта российского газа к 2027 году, несмотря на желание некоторых стран, таких как Словакия, Венгрия и Австрия, сохранить эти поставки. Об этом заявил помощник госсекретаря штатов по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт во время выступления в Atlantic Council.
«Словакия, Венгрия, Австрия. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ — прим. URA.RU) к 2027 году… США решительно поддерживают эту цель», — подчеркнул Пайетт.
Европейские страны рискуют столкнуться с дефицитом газа, что может вызвать международную конкуренцию за этот ресурс. Согласно информации от Bloomberg, несмотря на наличие значительных запасов, холодная зима способствовала ускоренному использованию газа, создавая риски для планов по пополнению газовых хранилищ в следующем году. Как сообщают немецкие СМИ, президент РФ Владимир Путин планирует утроить объемы экспорта сжиженного природного газа к 2035 году, при этом Европа продолжает закупать его в рекордных количествах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.