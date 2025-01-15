15 января 2025

Губернатор Гусев: на нефтебазе возник пожар после атаки по Воронежской области

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Пожар вспыхнул из-за падения обломков БПЛА
Пожар вспыхнул из-за падения обломков БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее украинский беспилотник был сбит системами ПВО в Саратовской области. По информации главы региона Романа Бусаргина, обломки дрона были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Происшествие случилось 8 января. После падения частей БПЛА началось возгорание, из-за чего на место прибыли пожарные. В ходе ликвидации ЧС двое сотрудников МЧС погибли

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В одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. «В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее украинский беспилотник был сбит системами ПВО в Саратовской области. По информации главы региона Романа Бусаргина, обломки дрона были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Происшествие случилось 8 января. После падения частей БПЛА началось возгорание, из-за чего на место прибыли пожарные. В ходе ликвидации ЧС двое сотрудников МЧС погибли. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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