Губернатор Гусев: на нефтебазе возник пожар после атаки по Воронежской области

В одном из районов Воронежской области произошло возгорание на территории нефтебазы после падения нескольких БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее украинский беспилотник был сбит системами ПВО в Саратовской области. По информации главы региона Романа Бусаргина, обломки дрона были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Происшествие случилось 8 января. После падения частей БПЛА началось возгорание, из-за чего на место прибыли пожарные. В ходе ликвидации ЧС двое сотрудников МЧС погибли.
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