Бизнесу в России хотят запретить навязывать дополнительные услуги

Госдума рассмотрит законопроект, который запретит бизнесу навязывать дополнительные платные услуги, включая страховку при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Инициатива будет представлена в первом чтении 28 января. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на план работы нижней палаты парламента.
«На инициативу кабмина уже поступают положительные отзывы регионов», — сообщили «Известия». Представители профильного комитета по промышленности и торговле подтвердили значимость и поддержку этого законопроекта
Этот законопроект находит поддержку не только в правительстве, но и в региональных законодательных собраниях, таких как Нижегородская и Астраханская области. Также инициативу одобрили в Коми и Кабардино-Балкарии.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что не оплачивать дополнительные услуги имеют право жители многоквартирных домов. Отказаться можно от оплаты таких услуг, как радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья и диспетчеризация, если они не указаны в договоре с управляющей компанией.
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