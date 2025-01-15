МЧС: в Пермском крае начала работу восьмая ледовая переправа

Переправа располагается на трассе с. Села в районе урочища Ванево
В Чусовском городском округе (Пермский край) открылась ледовая переправа через реку Чусовая. Об этом сообщает региональное МЧС.
«В Пермском крае открыта восьмая ледовая переправа. Она располагается на трассе с. Села в районе урочища Ванево. Грузоподъемность составляет до 7 тонн», — говорится сообщении в telegram-канале ведомства.
Ранее из-за оттепели закрыли переправу на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Также были введены ограничения на движение грузовиков на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа.
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