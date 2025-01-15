Иностранных наемников заподозрили в создании штаба на крейсере «Украина»

Иностранные наемники начали регулярно посещать стоящий на территории Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина», что вызвало подозрения о возможной организации там штаба. К ржавеющему судну протянуты коммуникации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
«В порту Николаева у ракетного крейсера „Украина“, который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки, стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри. Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб», — рассказал источник в пророссийском подполье.
Корабль стоит недостроенным с 1996 года. Попытки его доделать и продать так и не увенчались успехом, заявляло ранее украинское Минобороны.
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