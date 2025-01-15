15 января 2025

Иностранных наемников заподозрили в создании штаба на крейсере «Украина»

© Служба новостей «URA.RU»
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Наемники, предположительно, оборудовали штаб на заброшенном корабле
Наемники, предположительно, оборудовали штаб на заброшенном корабле Фото:

Иностранные наемники начали регулярно посещать стоящий на территории Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина», что вызвало подозрения о возможной организации там штаба. К ржавеющему судну протянуты коммуникации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«В порту Николаева у ракетного крейсера „Украина“, который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки, стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри. Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб», — рассказал источник в пророссийском подполье.

Корабль стоит недостроенным с 1996 года. Попытки его доделать и продать так и не увенчались успехом, заявляло ранее украинское Минобороны.

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Иностранные наемники начали регулярно посещать стоящий на территории Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер «Украина», что вызвало подозрения о возможной организации там штаба. К ржавеющему судну протянуты коммуникации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье. «В порту Николаева у ракетного крейсера „Украина“, который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки, стали замечать активность иностранных наемников. Подполье заметило регулярные визиты групп иностранцев, которые осматривали корабль изнутри. Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб», — рассказал источник в пророссийском подполье. Корабль стоит недостроенным с 1996 года. Попытки его доделать и продать так и не увенчались успехом, заявляло ранее украинское Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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