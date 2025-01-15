Жители ХМАО стали чаще болеть коронавирусом

В ХМАО на минувшей неделе среди жителей выросла заболеваемость коронавирусом. При этом большинство случаев у жителей округа протекает в форме ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели возросла до 11,4 случаев на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 93,2% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев», — рассказали в telegram-канале ведомства.
При этом на территории округа на 43% снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями. На прошедшей неделе она составила 11,4 случаев на 100 тысяч человек. Из них почти 40% — дети.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей о бешеных лисицах. В ведомстве призвали жителей избегать контакта с дикими животными и соблюдать осторожность для безопасности.
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