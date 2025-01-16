В Румынии обвинили НАТО в попытках превратить Украину в полигон для третьей мировой войны

Джорджеску считает, что генсек НАТО Рютте хочет развязать третью мировую войну
© Служба новостей «URA.RU»
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В НАТО хотят развязать третью мировую войну, заявил Кэлин Джорджеску
В НАТО хотят развязать третью мировую войну, заявил Кэлин Джорджеску Фото:

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Алексу Джонсу.

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну на Украине посредством, в частности, Румынии», — заявил Джорджеску в разговоре с Джонсом. Сообщение опубликовано соцсети X. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками. И Румыния не исключение, подытожил он. 

В прошлом году в Румынии должны были выбрать нового президента страны. Первый тур проходил 24 ноября, победу в котором как раз одержал Джорджеску, открыто выступающий против украинского конфликта. Второй тур должен был пройти в декабре, однако он был отменен, так как Джорджеску обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, передает «Национальная служба новостей». Выборы в Румынии планируют провести заново в 2025 году. 

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Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Алексу Джонсу. «Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну на Украине посредством, в частности, Румынии», — заявил Джорджеску в разговоре с Джонсом. Сообщение опубликовано соцсети X. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками. И Румыния не исключение, подытожил он.  В прошлом году в Румынии должны были выбрать нового президента страны. Первый тур проходил 24 ноября, победу в котором как раз одержал Джорджеску, открыто выступающий против украинского конфликта. Второй тур должен был пройти в декабре, однако он был отменен, так как Джорджеску обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, передает «Национальная служба новостей». Выборы в Румынии планируют провести заново в 2025 году. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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