Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится использовать его страну для развязывания третьей мировой войны на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Алексу Джонсу.
«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну на Украине посредством, в частности, Румынии», — заявил Джорджеску в разговоре с Джонсом. Сообщение опубликовано соцсети X. Кандидат в президенты Румынии, считающийся пророссийским, также подчеркнул, что для НАТО многие государственные лидеры являются их собственными марионетками. И Румыния не исключение, подытожил он.
В прошлом году в Румынии должны были выбрать нового президента страны. Первый тур проходил 24 ноября, победу в котором как раз одержал Джорджеску, открыто выступающий против украинского конфликта. Второй тур должен был пройти в декабре, однако он был отменен, так как Джорджеску обвинили во вмешательстве в избирательный процесс, передает «Национальная служба новостей». Выборы в Румынии планируют провести заново в 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.