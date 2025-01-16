Украинский военный признался в зверствах в Курахово

Украинский военнопленный Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в городе Курахово (ДНР). Он рассказал, что инцидент произошел из-за перепалки при разборе еды.
«Мы пошли за провиантом — едой, водой, тушенкой, макаронами. Этот человек начал делить: „Что вкуснее, то мне“. Из-за этого между нами возникла словесная перепалка», — заявил он разговоре с РИА Новости. Он сказал, что предпринял попытки успокоить человека. Оружие было снято с предохранителя, военнопленный нажал на спусковой крючок, после чего последовал выстрел. Человек упал на землю, но, несмотря на желание оказать помощь, было уже слишком поздно.
Евгений Лубинец также уточнил, что его основная задача до инцидента заключалась в наблюдении за перемещением российских войск и техники. Он родом из Борисполя, Киевской области, и до военной службы работал монтажником сантехнических систем. По его словам, его зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили на фронт в Курахово после краткосрочной подготовки в учебном центре.
Ранее сообщалось, что в ДНР начались расследования в связи с сообщениями о возможном участии иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в расстрелах мирных жителей в городах, которые были недавно освобождены. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. С 2014 года ведется активная работа по сбору данных о таких преступлениях.
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